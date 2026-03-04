Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut yarı finalde! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut yarı finalde!

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut yarı finalde!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Turgut Işık, Barış Turgut, Ramazan Sezer Baran

        BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 11, Tuba Poyraz 18, Dantas 5, Işılay Eğin 2, Serfa 9, Işık Su Güven 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha

        Emlak Konut: Thomas 18, Berfin Sertoğlu 6, Delaere 7, Macaulay 18, Gizem Başaran Turan 4, Ndour 8, Holesinska 10, Melek Uzunoğlu 5, Ceren Akpınar, Ferda Yıldız

        1. Periyot: 16-19

        Devre: 30-39

        3. Periyot: 49-55

        Beş faulle oyundan çıkan: 33.15 Işılay Eğin, 35.49 Dantas, 38.06 Işık Su Güven (BOTAŞ)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!