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        Haberler Spor Diğer Boks Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli finalde! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli finalde!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kilo yarı final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Sırp rakibi Anastasija Lukajic'i mağlup etti ve finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:10
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        Busenaz Sürmeneli finalde!
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli sporcu Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo yarı final maçında Busenaz, ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic'le karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

        Final maçları, 16 Mart Pazar günü yapılacak.

        ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

        Busenaz Sürmeneli, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

        Milli boksör, katıldığı son iki dünya şampiyonasında (2019, 2022) altın madalya kazanmıştı. Üçüncü kez altın madalya alarak tarihi bir başarıya imza atmaya çalışacak Busenaz'ın kariyerinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın yanı sıra birer Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor.

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