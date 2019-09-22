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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda da mücadele edecek milli takım, Rusya'ya gitti

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk etap hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milliler, şampiyona öncesi son hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirecek.

Milli takım, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Ulan Ude şehrinde gerçekleştireceği çalışmaların ardından 30 Eylül-14 Ekim tarihlerindeki organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo),Satı Burcu (57 kilo),Sema Çalışkan (60 kilo),Busenaz Sürmeneli (69 kilo),Şennur Demir (75 kilo),Elif Güneri (81 kilo).


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