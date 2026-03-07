Kadınlar Günü mesajları 2026: En güzel, resimli, anlam dolu Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajları
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları araştırılıyor. Kadının önemine, haklarına ve daha birçok konuya değinilen 8 Mart gününde, kısa ve uzun Kadınlar Günü mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Anneye, sevgiliye, arkadaşa gönderebileceğiniz en şık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını derledik. İşte, en güzel, anlamlı, resimli Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
Dünya Kadınlar Günü mesajları 8 Mart Pazar günü anlam buluyor. En etkileyici Kadınlar Günü mesajı, sözleri ve şiirleri ile kadınların varlığı ve önemi vurgulanıyor. Sevgiliye, anneye, kardeşe özel Kadınlar Günü mesajları da yine 8 Mart’ta en çok kullanılan konular arasında gelir. İşte, anneye, sevgiliye, eşe, arkadaşa, kardeşe en yeni, en anlamlı, resimli kadınlar günü mesajları
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, kadınlar günü kutlu olsun!
Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!
Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!
Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!
Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O”da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!
Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar Günü'n Kutlu Olsun!
ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Emeğin kıymetini bana verdiği emek ile kanıtlayan canım annem. Bugün senin günün. Her şey için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun.
Bir tanecik annem. Bugün güçlü, ayakları yere basan, çalışan, kazanan ve kimseye muhtaç olmadan yaşayan biriysem senin sayende. Kadınlar Günün kutlu olsun.
Bir anne bir ülkenin kaderini belirleyebilir. Bir anne değiştirebilir bir adımı ile dünyayı. Bugün şükrettiğimiz ne varsa, annelerin emek emek büyüttüğü evlatlarının eseri. Bugün emeği ile dünyayı değiştiren kadınların günü. Günün kutlu olsun annem.
EŞE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!
"Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."
Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.
KIZ KARDEŞE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Annelikten eşe, kız kardeşten arkadaşlığa kadar hayatın her aşamasında kadından daha güçlü bir müttefik bulamazsın. Biz olmadan hayatın devamlılığı da yok arkadaşım. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!
Sevgili kardeşim, sen benim süper kahramanımsın. Sana en çok ihtiyacım olduğunda her zaman yanımdasın. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!
Anneden eşe, kız kardeşten kız arkadaşa varana kadar kadından daha güçlü bir müttefik bulmak zordur! Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!
Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında Türkiye 1975 Kadın Yılı kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.