Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk raporu
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Kadınlara eşit ekonomik hakta 85'inci sıradayız

Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Bu ülkeler Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı yüzde 79.38.

Giriş: 08.03.2019 - 11:16 | Güncelleme:

Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı. Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. 85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran yüzde 79.38.

TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEKLERE EŞİT EKONOMİK HAKLAR VERİLME ORANI YÜZDE 79.38

Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı

Ülke     Hak eşitliği (yüzde)
Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç     100
Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere   97.5
Avustralya, İzlanda, Sırbistan     96.8
Peru    95
Almanya, Mauritius     91.8
Ekvador   89,3
ABD  83,7
Türkiye     79.38
Çin76.2
Rusya73.1
Hindistan71.2
Endonezya64.3
Bangladeş  49.3
Pakistan46.2
İran 31.2
Suudi Arabistan     25,6
(Kaynak: Dünya Bankası) 

Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama yüzde 75. Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 84.7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 47.3'e düşüyor. ABD ise yüzde 83.75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor. Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan ise yüzde 25.6 ile son sırada.

Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi. Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.

 

ÜlkeEşit ekonomik haklar  (%)Seyahat özgürlüğü   (%)İşe başlama   (%)Ücretli işte çalışma   (%)Evlilik   (%)Annelik   (%)Bir işletme sahip olmak    (%)Varlık yönetimi   (%)Emekli maaşı alabilme   (%)
Afganistan38,13507502020754025
Arnavutluk91,251001001001008010010050
Cezayir57,57575506060754025
Angola76,8810050501004010010075
Antigua ve Barbuda69,3810050751000758075
Arjantin76,251007550100607510050
Ermenistan83,131007575806075100100
Avustralya96,8810010010010010010010075
Avusturya97,510010010010080100100100
Azerbaycan78,7510010001008010010050
Bahama Adaları83,75100100751002075100100
Bahreyn37,52525252040754050
Bangladeş49,3810050256020754025
Barbados73,757525751004075100100
Belarus78,751005050100807510075
Belçika100100100100100100100100100
Belize79,387575501006075100100
Benin74,38501005080607580100
Bhutan69,381001001006040508025
Bolivya82,510075501006010010075
Bosna Hersek88,13100100501008010010075
Botswana60,637525751000756075
Brezilya81,8810010075100807510025
Brunei Sultanlığı 53,135025100400756075
Bulgaristan93,7510010010010010010010050
Burkina Faso76,887510025608075100100
Burundi73,13100100756040756075
Cabo Verde86,25100100751004010010075
Kamboçya7510010075802010010025
Kamerun56,8850502540805060100
Kanada97,510010010010080100100100
Orta Afrika Cumhuriyeti71,25757525804075100100
Çad66,2575755040805060100
Şili77,5100757560100756075
Çin76,251001002580807510050
Kolombiya8510010075100807510050
Komoros58,7575751004040754025
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 701001005040601006050
Kongo46,255025254020756075
Kosta Rika80100100251004075100100
Fildişi Sahili78,131001005060807560100
Hırvatistan94,381001001001008010010075
Güney Kıbrıs Rum Kesimi88,75751007510060100100100
Çek Cumhuriyeti94,381001007510080100100100
Danimarka100100100100100100100100100
Cibuti59,3810050750601004050
Dominik62,575255010007510075
Dominik Cumhuriyeti88,75100100751006010010075
Ekvador89,381001001001004075100100
Mısır50,6350100252020754075
El Salvador88,7510010075808010010075
Ekvator Ginesi66,2575501006060506075
Eritre71,881001007580207510025
Estonya97,510010010080100100100100
Eswatini63,7510050508020756075
Eiyopya71,881001002580207510075
Fiji74,387510050100207510075
Finlandiya97,510010010010080100100100
Fransa100100100100100100100100100
Gabon58,1350755020605060100
Gambia74,38100507510060756075
Gürcistan79,381007575100607510050
Almanya91,881001007510060100100100
Gana751001005010020758075
Yunanistan97,510010010010080100100100
Grenada71,88755010010020758075
Guatemala70,63100255080607510075
Gine68,13757575204010060100
Gine Bissau36,25752506020256025
Guyana86,88751001008040100100100
Haiti58,135050754020758075
Honduras7510010050802010010050
Hong Kong 86,25100100751004010010075
Macaristan93,751007575100100100100100
İzlanda96,8810010010010010010010075
Hindistan71,25100100010040758075
Endonezya64,3810050754040756075
İran31,250050060754025
Irak41,882510025020754050
İrlanda97,510010010010080100100100
İsrail80,631001007560607510075
İtalya94,381001001008010010010075
Jamaika68,131002550100207510075
Japonya79,381005050808075100100
Ürdün35250252020754075
Kazakistan75,631005025100807510075
Kenya83,7510010010010040758075
Kiribati72,51005010010020756075
Güney Kore85100100251008075100100
Kosova91,881001001001006010010075
Kuveyt355000400754075
Kırgızistan76,88100100251004010010050
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti88,13100100751008010010050
Letonya 100100100100100100100100100
Lübnan58,7510050506020754075
Lesotho72,510075758020758075
Liberya75100501008040758075
Libya56,25100501002040754025
Litvanya93,7510010010010010010010050
Lüksemburg 100100100100100100100100100
Madagaskar71,887510025604075100100
Malawi83,75751001001002075100100
Malezya50505050400756075
Maldiv Adaları73,751001007560401004075
Mali54,3850252520607580100
Malta91,881001001001006010010075
Marshall Adaları58,7510025751000752075
Moritanya41,881002525040752050
Mauritius91,881001001001006010010075
Meksika86,2510010075806010010075
Micronesia61,251002575800756075
Moldova84,38100752510010010010075
Moğolistan83,1310010075806010010050
Montenegro81,8810010025100807510075
Fas73,131001005040801004075
Mozambik76,881001005080607510050
Myanmar56,257525506060758025
Namibya86,25100100100100407510075
Nepal53,131007550600754025
Hollanda94,381001001001008010010075
Yeni Zelanda91,25100100751008010010075
Nikaragua86,25100100751004010010075
Nijer53,137575502060502075
Nijerya68,7575755010020758075
Kuzey Makedonya88,13100100501008010010075
Norveç94,381001001001008075100100
Umman44,3825100252020754050
Pakistan46,25757506020504050
Palau Cumhuriyeti58,7510025751000752075
Panama79,381001005080807510050
Papua Yeni Gine62,575502510020758075
Paraguay94,381001001001008010010075
Peru951001001008080100100100
Filipinler81,257510010060601008075
Polonya93,751001007510010010010075
Portekiz97,510010010080100100100100
Porta Riko 81,2510010075802010010075
Katar32,525050200754050
Romanya90,6310010010010010010010025
Rusya Federasyonu73,13100502580807510075
Ruanda80,6310010075100207510075
Samoa73,75755075100407510075
San MariNo77,51005075606075100100
São Tomé and Príncipe76,8810010001004075100100
Suudi Arabistan25,6302502020754025
Senegal63,7575752560607540100
Sırbistan96,8810010010010010010010075
Şeyseller76,2575507510080758075
Sierra Leone63,1310025501000758075
Singapur82,51007575100607510075
Slovakya94,381001007510080100100100
Slovenya90,631001007510010010010050
Solomon Adaları56,887525258007510075
Güney Afrika88,131001001001008010010025
Güney Sudan45,631002508020754025
İspanya97,510010010010080100100100
Sri Lanka65,63100752510020758050
St. Kitts ve Nevis68,13100255010040758075
St. Lucia89,381001001001004075100100
St. Vincent and the Grenadines68,137525501002075100100
Sudan29,380000207540100
Surinam65,63100257510005010075
İsveç100100100100100100100100100
İsviçre82,5100100100100607510025
Suriye34,38252504020754050
Tayvan91,25100100100100807510075
Tacikistan81,8810050501008010010075
Tanzanya84,3810010010080607560100
Tayland751001005080207510075
Timor-Leste80100757580607510075
Togo84,3810010010060607580100
Tonga58,7510025751000752075
Trinidad veTobago77,575507510020100100100
Tunus58,75100502520607540100
türkiye79,381001005080807510050
Uganda73,13751001008040754075
Ukrayna78,7510010001008010010050
Birleşik Arap Emirlikleri 29,38250000756075
İngiltere97,510010010010080100100100
ABD83,75100100751002010010075
Uruguay88,7510010075808075100100
Özbekistan70,63100505080607510050
Vanuatu66,25100255080201008075
Vietnam81,88100100501008010010025
Filistin46,8850252520207560100
Zambiya78,757510010080201008075
Zimbabve86,88100100758040100100100


Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.

SON 10 YILDA 131 ÜLKE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ARTIRAN 274 YASAL REFORM YAPTI

Raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor. Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.

 

 

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