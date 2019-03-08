Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı. Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. 85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran yüzde 79.38.

TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEKLERE EŞİT EKONOMİK HAKLAR VERİLME ORANI YÜZDE 79.38

Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı

Ülke Hak eşitliği (yüzde) Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç 100 Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere 97.5 Avustralya, İzlanda, Sırbistan 96.8 Peru 95 Almanya, Mauritius 91.8 Ekvador 89,3 ABD 83,7 Türkiye 79.38 Çin 76.2 Rusya 73.1 Hindistan 71.2 Endonezya 64.3 Bangladeş 49.3 Pakistan 46.2 İran 31.2 Suudi Arabistan 25,6 (Kaynak: Dünya Bankası)

Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama yüzde 75. Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 84.7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 47.3'e düşüyor. ABD ise yüzde 83.75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor. Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan ise yüzde 25.6 ile son sırada.

Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi. Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.

Ülke Eşit ekonomik haklar (%) Seyahat özgürlüğü (%) İşe başlama (%) Ücretli işte çalışma (%) Evlilik (%) Annelik (%) Bir işletme sahip olmak (%) Varlık yönetimi (%) Emekli maaşı alabilme (%) Afganistan 38,13 50 75 0 20 20 75 40 25 Arnavutluk 91,25 100 100 100 100 80 100 100 50 Cezayir 57,5 75 75 50 60 60 75 40 25 Angola 76,88 100 50 50 100 40 100 100 75 Antigua ve Barbuda 69,38 100 50 75 100 0 75 80 75 Arjantin 76,25 100 75 50 100 60 75 100 50 Ermenistan 83,13 100 75 75 80 60 75 100 100 Avustralya 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75 Avusturya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 Azerbaycan 78,75 100 100 0 100 80 100 100 50 Bahama Adaları 83,75 100 100 75 100 20 75 100 100 Bahreyn 37,5 25 25 25 20 40 75 40 50 Bangladeş 49,38 100 50 25 60 20 75 40 25 Barbados 73,75 75 25 75 100 40 75 100 100 Belarus 78,75 100 50 50 100 80 75 100 75 Belçika 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Belize 79,38 75 75 50 100 60 75 100 100 Benin 74,38 50 100 50 80 60 75 80 100 Bhutan 69,38 100 100 100 60 40 50 80 25 Bolivya 82,5 100 75 50 100 60 100 100 75 Bosna Hersek 88,13 100 100 50 100 80 100 100 75 Botswana 60,63 75 25 75 100 0 75 60 75 Brezilya 81,88 100 100 75 100 80 75 100 25 Brunei Sultanlığı 53,13 50 25 100 40 0 75 60 75 Bulgaristan 93,75 100 100 100 100 100 100 100 50 Burkina Faso 76,88 75 100 25 60 80 75 100 100 Burundi 73,13 100 100 75 60 40 75 60 75 Cabo Verde 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75 Kamboçya 75 100 100 75 80 20 100 100 25 Kamerun 56,88 50 50 25 40 80 50 60 100 Kanada 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 Orta Afrika Cumhuriyeti 71,25 75 75 25 80 40 75 100 100 Çad 66,25 75 75 50 40 80 50 60 100 Şili 77,5 100 75 75 60 100 75 60 75 Çin 76,25 100 100 25 80 80 75 100 50 Kolombiya 85 100 100 75 100 80 75 100 50 Komoros 58,75 75 75 100 40 40 75 40 25 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 70 100 100 50 40 60 100 60 50 Kongo 46,25 50 25 25 40 20 75 60 75 Kosta Rika 80 100 100 25 100 40 75 100 100 Fildişi Sahili 78,13 100 100 50 60 80 75 60 100 Hırvatistan 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 88,75 75 100 75 100 60 100 100 100 Çek Cumhuriyeti 94,38 100 100 75 100 80 100 100 100 Danimarka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Cibuti 59,38 100 50 75 0 60 100 40 50 Dominik 62,5 75 25 50 100 0 75 100 75 Dominik Cumhuriyeti 88,75 100 100 75 100 60 100 100 75 Ekvador 89,38 100 100 100 100 40 75 100 100 Mısır 50,63 50 100 25 20 20 75 40 75 El Salvador 88,75 100 100 75 80 80 100 100 75 Ekvator Ginesi 66,25 75 50 100 60 60 50 60 75 Eritre 71,88 100 100 75 80 20 75 100 25 Estonya 97,5 100 100 100 80 100 100 100 100 Eswatini 63,75 100 50 50 80 20 75 60 75 Eiyopya 71,88 100 100 25 80 20 75 100 75 Fiji 74,38 75 100 50 100 20 75 100 75 Finlandiya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 Fransa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Gabon 58,13 50 75 50 20 60 50 60 100 Gambia 74,38 100 50 75 100 60 75 60 75 Gürcistan 79,38 100 75 75 100 60 75 100 50 Almanya 91,88 100 100 75 100 60 100 100 100 Gana 75 100 100 50 100 20 75 80 75 Yunanistan 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 Grenada 71,88 75 50 100 100 20 75 80 75 Guatemala 70,63 100 25 50 80 60 75 100 75 Gine 68,13 75 75 75 20 40 100 60 100 Gine Bissau 36,25 75 25 0 60 20 25 60 25 Guyana 86,88 75 100 100 80 40 100 100 100 Haiti 58,13 50 50 75 40 20 75 80 75 Honduras 75 100 100 50 80 20 100 100 50 Hong Kong 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75 Macaristan 93,75 100 75 75 100 100 100 100 100 İzlanda 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75 Hindistan 71,25 100 100 0 100 40 75 80 75 Endonezya 64,38 100 50 75 40 40 75 60 75 İran 31,25 0 0 50 0 60 75 40 25 Irak 41,88 25 100 25 0 20 75 40 50 İrlanda 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 İsrail 80,63 100 100 75 60 60 75 100 75 İtalya 94,38 100 100 100 80 100 100 100 75 Jamaika 68,13 100 25 50 100 20 75 100 75 Japonya 79,38 100 50 50 80 80 75 100 100 Ürdün 35 25 0 25 20 20 75 40 75 Kazakistan 75,63 100 50 25 100 80 75 100 75 Kenya 83,75 100 100 100 100 40 75 80 75 Kiribati 72,5 100 50 100 100 20 75 60 75 Güney Kore 85 100 100 25 100 80 75 100 100 Kosova 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75 Kuveyt 35 50 0 0 40 0 75 40 75 Kırgızistan 76,88 100 100 25 100 40 100 100 50 Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 88,13 100 100 75 100 80 100 100 50 Letonya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Lübnan 58,75 100 50 50 60 20 75 40 75 Lesotho 72,5 100 75 75 80 20 75 80 75 Liberya 75 100 50 100 80 40 75 80 75 Libya 56,25 100 50 100 20 40 75 40 25 Litvanya 93,75 100 100 100 100 100 100 100 50 Lüksemburg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Madagaskar 71,88 75 100 25 60 40 75 100 100 Malawi 83,75 75 100 100 100 20 75 100 100 Malezya 50 50 50 50 40 0 75 60 75 Maldiv Adaları 73,75 100 100 75 60 40 100 40 75 Mali 54,38 50 25 25 20 60 75 80 100 Malta 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75 Marshall Adaları 58,75 100 25 75 100 0 75 20 75 Moritanya 41,88 100 25 25 0 40 75 20 50 Mauritius 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75 Meksika 86,25 100 100 75 80 60 100 100 75 Micronesia 61,25 100 25 75 80 0 75 60 75 Moldova 84,38 100 75 25 100 100 100 100 75 Moğolistan 83,13 100 100 75 80 60 100 100 50 Montenegro 81,88 100 100 25 100 80 75 100 75 Fas 73,13 100 100 50 40 80 100 40 75 Mozambik 76,88 100 100 50 80 60 75 100 50 Myanmar 56,25 75 25 50 60 60 75 80 25 Namibya 86,25 100 100 100 100 40 75 100 75 Nepal 53,13 100 75 50 60 0 75 40 25 Hollanda 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75 Yeni Zelanda 91,25 100 100 75 100 80 100 100 75 Nikaragua 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75 Nijer 53,13 75 75 50 20 60 50 20 75 Nijerya 68,75 75 75 50 100 20 75 80 75 Kuzey Makedonya 88,13 100 100 50 100 80 100 100 75 Norveç 94,38 100 100 100 100 80 75 100 100 Umman 44,38 25 100 25 20 20 75 40 50 Pakistan 46,25 75 75 0 60 20 50 40 50 Palau Cumhuriyeti 58,75 100 25 75 100 0 75 20 75 Panama 79,38 100 100 50 80 80 75 100 50 Papua Yeni Gine 62,5 75 50 25 100 20 75 80 75 Paraguay 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75 Peru 95 100 100 100 80 80 100 100 100 Filipinler 81,25 75 100 100 60 60 100 80 75 Polonya 93,75 100 100 75 100 100 100 100 75 Portekiz 97,5 100 100 100 80 100 100 100 100 Porta Riko 81,25 100 100 75 80 20 100 100 75 Katar 32,5 25 0 50 20 0 75 40 50 Romanya 90,63 100 100 100 100 100 100 100 25 Rusya Federasyonu 73,13 100 50 25 80 80 75 100 75 Ruanda 80,63 100 100 75 100 20 75 100 75 Samoa 73,75 75 50 75 100 40 75 100 75 San MariNo 77,5 100 50 75 60 60 75 100 100 São Tomé and Príncipe 76,88 100 100 0 100 40 75 100 100 Suudi Arabistan 25,63 0 25 0 20 20 75 40 25 Senegal 63,75 75 75 25 60 60 75 40 100 Sırbistan 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75 Şeyseller 76,25 75 50 75 100 80 75 80 75 Sierra Leone 63,13 100 25 50 100 0 75 80 75 Singapur 82,5 100 75 75 100 60 75 100 75 Slovakya 94,38 100 100 75 100 80 100 100 100 Slovenya 90,63 100 100 75 100 100 100 100 50 Solomon Adaları 56,88 75 25 25 80 0 75 100 75 Güney Afrika 88,13 100 100 100 100 80 100 100 25 Güney Sudan 45,63 100 25 0 80 20 75 40 25 İspanya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 Sri Lanka 65,63 100 75 25 100 20 75 80 50 St. Kitts ve Nevis 68,13 100 25 50 100 40 75 80 75 St. Lucia 89,38 100 100 100 100 40 75 100 100 St. Vincent and the Grenadines 68,13 75 25 50 100 20 75 100 100 Sudan 29,38 0 0 0 0 20 75 40 100 Surinam 65,63 100 25 75 100 0 50 100 75 İsveç 100 100 100 100 100 100 100 100 100 İsviçre 82,5 100 100 100 100 60 75 100 25 Suriye 34,38 25 25 0 40 20 75 40 50 Tayvan 91,25 100 100 100 100 80 75 100 75 Tacikistan 81,88 100 50 50 100 80 100 100 75 Tanzanya 84,38 100 100 100 80 60 75 60 100 Tayland 75 100 100 50 80 20 75 100 75 Timor-Leste 80 100 75 75 80 60 75 100 75 Togo 84,38 100 100 100 60 60 75 80 100 Tonga 58,75 100 25 75 100 0 75 20 75 Trinidad veTobago 77,5 75 50 75 100 20 100 100 100 Tunus 58,75 100 50 25 20 60 75 40 100 türkiye 79,38 100 100 50 80 80 75 100 50 Uganda 73,13 75 100 100 80 40 75 40 75 Ukrayna 78,75 100 100 0 100 80 100 100 50 Birleşik Arap Emirlikleri 29,38 25 0 0 0 0 75 60 75 İngiltere 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100 ABD 83,75 100 100 75 100 20 100 100 75 Uruguay 88,75 100 100 75 80 80 75 100 100 Özbekistan 70,63 100 50 50 80 60 75 100 50 Vanuatu 66,25 100 25 50 80 20 100 80 75 Vietnam 81,88 100 100 50 100 80 100 100 25 Filistin 46,88 50 25 25 20 20 75 60 100 Zambiya 78,75 75 100 100 80 20 100 80 75 Zimbabve 86,88 100 100 75 80 40 100 100 100



Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.

SON 10 YILDA 131 ÜLKE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ARTIRAN 274 YASAL REFORM YAPTI



Raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor. Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.