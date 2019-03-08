Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.
BBC Türkçe'nin haberine göre çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı. Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. 85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran yüzde 79.38.
TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEKLERE EŞİT EKONOMİK HAKLAR VERİLME ORANI YÜZDE 79.38
Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı
|Ülke
|Hak eşitliği (yüzde)
|Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç
|100
|Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere
|97.5
|Avustralya, İzlanda, Sırbistan
|96.8
|Peru
|95
|Almanya, Mauritius
|91.8
|Ekvador
|89,3
|ABD
|83,7
|Türkiye
|79.38
|Çin
|76.2
|Rusya
|73.1
|Hindistan
|71.2
|Endonezya
|64.3
|Bangladeş
|49.3
|Pakistan
|46.2
|İran
|31.2
|Suudi Arabistan
|25,6
|(Kaynak: Dünya Bankası)
Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama yüzde 75. Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 84.7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 47.3'e düşüyor. ABD ise yüzde 83.75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor. Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan ise yüzde 25.6 ile son sırada.
Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi. Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.
|Ülke
|Eşit ekonomik haklar (%)
|Seyahat özgürlüğü (%)
|İşe başlama (%)
|Ücretli işte çalışma (%)
|Evlilik (%)
|Annelik (%)
|Bir işletme sahip olmak (%)
|Varlık yönetimi (%)
|Emekli maaşı alabilme (%)
|Afganistan
|38,13
|50
|75
|0
|20
|20
|75
|40
|25
|Arnavutluk
|91,25
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|50
|Cezayir
|57,5
|75
|75
|50
|60
|60
|75
|40
|25
|Angola
|76,88
|100
|50
|50
|100
|40
|100
|100
|75
|Antigua ve Barbuda
|69,38
|100
|50
|75
|100
|0
|75
|80
|75
|Arjantin
|76,25
|100
|75
|50
|100
|60
|75
|100
|50
|Ermenistan
|83,13
|100
|75
|75
|80
|60
|75
|100
|100
|Avustralya
|96,88
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|75
|Avusturya
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|Azerbaycan
|78,75
|100
|100
|0
|100
|80
|100
|100
|50
|Bahama Adaları
|83,75
|100
|100
|75
|100
|20
|75
|100
|100
|Bahreyn
|37,5
|25
|25
|25
|20
|40
|75
|40
|50
|Bangladeş
|49,38
|100
|50
|25
|60
|20
|75
|40
|25
|Barbados
|73,75
|75
|25
|75
|100
|40
|75
|100
|100
|Belarus
|78,75
|100
|50
|50
|100
|80
|75
|100
|75
|Belçika
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|Belize
|79,38
|75
|75
|50
|100
|60
|75
|100
|100
|Benin
|74,38
|50
|100
|50
|80
|60
|75
|80
|100
|Bhutan
|69,38
|100
|100
|100
|60
|40
|50
|80
|25
|Bolivya
|82,5
|100
|75
|50
|100
|60
|100
|100
|75
|Bosna Hersek
|88,13
|100
|100
|50
|100
|80
|100
|100
|75
|Botswana
|60,63
|75
|25
|75
|100
|0
|75
|60
|75
|Brezilya
|81,88
|100
|100
|75
|100
|80
|75
|100
|25
|Brunei Sultanlığı
|53,13
|50
|25
|100
|40
|0
|75
|60
|75
|Bulgaristan
|93,75
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|50
|Burkina Faso
|76,88
|75
|100
|25
|60
|80
|75
|100
|100
|Burundi
|73,13
|100
|100
|75
|60
|40
|75
|60
|75
|Cabo Verde
|86,25
|100
|100
|75
|100
|40
|100
|100
|75
|Kamboçya
|75
|100
|100
|75
|80
|20
|100
|100
|25
|Kamerun
|56,88
|50
|50
|25
|40
|80
|50
|60
|100
|Kanada
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|71,25
|75
|75
|25
|80
|40
|75
|100
|100
|Çad
|66,25
|75
|75
|50
|40
|80
|50
|60
|100
|Şili
|77,5
|100
|75
|75
|60
|100
|75
|60
|75
|Çin
|76,25
|100
|100
|25
|80
|80
|75
|100
|50
|Kolombiya
|85
|100
|100
|75
|100
|80
|75
|100
|50
|Komoros
|58,75
|75
|75
|100
|40
|40
|75
|40
|25
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|70
|100
|100
|50
|40
|60
|100
|60
|50
|Kongo
|46,25
|50
|25
|25
|40
|20
|75
|60
|75
|Kosta Rika
|80
|100
|100
|25
|100
|40
|75
|100
|100
|Fildişi Sahili
|78,13
|100
|100
|50
|60
|80
|75
|60
|100
|Hırvatistan
|94,38
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|75
|Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|88,75
|75
|100
|75
|100
|60
|100
|100
|100
|Çek Cumhuriyeti
|94,38
|100
|100
|75
|100
|80
|100
|100
|100
|Danimarka
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|Cibuti
|59,38
|100
|50
|75
|0
|60
|100
|40
|50
|Dominik
|62,5
|75
|25
|50
|100
|0
|75
|100
|75
|Dominik Cumhuriyeti
|88,75
|100
|100
|75
|100
|60
|100
|100
|75
|Ekvador
|89,38
|100
|100
|100
|100
|40
|75
|100
|100
|Mısır
|50,63
|50
|100
|25
|20
|20
|75
|40
|75
|El Salvador
|88,75
|100
|100
|75
|80
|80
|100
|100
|75
|Ekvator Ginesi
|66,25
|75
|50
|100
|60
|60
|50
|60
|75
|Eritre
|71,88
|100
|100
|75
|80
|20
|75
|100
|25
|Estonya
|97,5
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|100
|Eswatini
|63,75
|100
|50
|50
|80
|20
|75
|60
|75
|Eiyopya
|71,88
|100
|100
|25
|80
|20
|75
|100
|75
|Fiji
|74,38
|75
|100
|50
|100
|20
|75
|100
|75
|Finlandiya
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|Fransa
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|Gabon
|58,13
|50
|75
|50
|20
|60
|50
|60
|100
|Gambia
|74,38
|100
|50
|75
|100
|60
|75
|60
|75
|Gürcistan
|79,38
|100
|75
|75
|100
|60
|75
|100
|50
|Almanya
|91,88
|100
|100
|75
|100
|60
|100
|100
|100
|Gana
|75
|100
|100
|50
|100
|20
|75
|80
|75
|Yunanistan
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|Grenada
|71,88
|75
|50
|100
|100
|20
|75
|80
|75
|Guatemala
|70,63
|100
|25
|50
|80
|60
|75
|100
|75
|Gine
|68,13
|75
|75
|75
|20
|40
|100
|60
|100
|Gine Bissau
|36,25
|75
|25
|0
|60
|20
|25
|60
|25
|Guyana
|86,88
|75
|100
|100
|80
|40
|100
|100
|100
|Haiti
|58,13
|50
|50
|75
|40
|20
|75
|80
|75
|Honduras
|75
|100
|100
|50
|80
|20
|100
|100
|50
|Hong Kong
|86,25
|100
|100
|75
|100
|40
|100
|100
|75
|Macaristan
|93,75
|100
|75
|75
|100
|100
|100
|100
|100
|İzlanda
|96,88
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|75
|Hindistan
|71,25
|100
|100
|0
|100
|40
|75
|80
|75
|Endonezya
|64,38
|100
|50
|75
|40
|40
|75
|60
|75
|İran
|31,25
|0
|0
|50
|0
|60
|75
|40
|25
|Irak
|41,88
|25
|100
|25
|0
|20
|75
|40
|50
|İrlanda
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|İsrail
|80,63
|100
|100
|75
|60
|60
|75
|100
|75
|İtalya
|94,38
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|75
|Jamaika
|68,13
|100
|25
|50
|100
|20
|75
|100
|75
|Japonya
|79,38
|100
|50
|50
|80
|80
|75
|100
|100
|Ürdün
|35
|25
|0
|25
|20
|20
|75
|40
|75
|Kazakistan
|75,63
|100
|50
|25
|100
|80
|75
|100
|75
|Kenya
|83,75
|100
|100
|100
|100
|40
|75
|80
|75
|Kiribati
|72,5
|100
|50
|100
|100
|20
|75
|60
|75
|Güney Kore
|85
|100
|100
|25
|100
|80
|75
|100
|100
|Kosova
|91,88
|100
|100
|100
|100
|60
|100
|100
|75
|Kuveyt
|35
|50
|0
|0
|40
|0
|75
|40
|75
|Kırgızistan
|76,88
|100
|100
|25
|100
|40
|100
|100
|50
|Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
|88,13
|100
|100
|75
|100
|80
|100
|100
|50
|Letonya
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|Lübnan
|58,75
|100
|50
|50
|60
|20
|75
|40
|75
|Lesotho
|72,5
|100
|75
|75
|80
|20
|75
|80
|75
|Liberya
|75
|100
|50
|100
|80
|40
|75
|80
|75
|Libya
|56,25
|100
|50
|100
|20
|40
|75
|40
|25
|Litvanya
|93,75
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|50
|Lüksemburg
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|Madagaskar
|71,88
|75
|100
|25
|60
|40
|75
|100
|100
|Malawi
|83,75
|75
|100
|100
|100
|20
|75
|100
|100
|Malezya
|50
|50
|50
|50
|40
|0
|75
|60
|75
|Maldiv Adaları
|73,75
|100
|100
|75
|60
|40
|100
|40
|75
|Mali
|54,38
|50
|25
|25
|20
|60
|75
|80
|100
|Malta
|91,88
|100
|100
|100
|100
|60
|100
|100
|75
|Marshall Adaları
|58,75
|100
|25
|75
|100
|0
|75
|20
|75
|Moritanya
|41,88
|100
|25
|25
|0
|40
|75
|20
|50
|Mauritius
|91,88
|100
|100
|100
|100
|60
|100
|100
|75
|Meksika
|86,25
|100
|100
|75
|80
|60
|100
|100
|75
|Micronesia
|61,25
|100
|25
|75
|80
|0
|75
|60
|75
|Moldova
|84,38
|100
|75
|25
|100
|100
|100
|100
|75
|Moğolistan
|83,13
|100
|100
|75
|80
|60
|100
|100
|50
|Montenegro
|81,88
|100
|100
|25
|100
|80
|75
|100
|75
|Fas
|73,13
|100
|100
|50
|40
|80
|100
|40
|75
|Mozambik
|76,88
|100
|100
|50
|80
|60
|75
|100
|50
|Myanmar
|56,25
|75
|25
|50
|60
|60
|75
|80
|25
|Namibya
|86,25
|100
|100
|100
|100
|40
|75
|100
|75
|Nepal
|53,13
|100
|75
|50
|60
|0
|75
|40
|25
|Hollanda
|94,38
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|75
|Yeni Zelanda
|91,25
|100
|100
|75
|100
|80
|100
|100
|75
|Nikaragua
|86,25
|100
|100
|75
|100
|40
|100
|100
|75
|Nijer
|53,13
|75
|75
|50
|20
|60
|50
|20
|75
|Nijerya
|68,75
|75
|75
|50
|100
|20
|75
|80
|75
|Kuzey Makedonya
|88,13
|100
|100
|50
|100
|80
|100
|100
|75
|Norveç
|94,38
|100
|100
|100
|100
|80
|75
|100
|100
|Umman
|44,38
|25
|100
|25
|20
|20
|75
|40
|50
|Pakistan
|46,25
|75
|75
|0
|60
|20
|50
|40
|50
|Palau Cumhuriyeti
|58,75
|100
|25
|75
|100
|0
|75
|20
|75
|Panama
|79,38
|100
|100
|50
|80
|80
|75
|100
|50
|Papua Yeni Gine
|62,5
|75
|50
|25
|100
|20
|75
|80
|75
|Paraguay
|94,38
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|75
|Peru
|95
|100
|100
|100
|80
|80
|100
|100
|100
|Filipinler
|81,25
|75
|100
|100
|60
|60
|100
|80
|75
|Polonya
|93,75
|100
|100
|75
|100
|100
|100
|100
|75
|Portekiz
|97,5
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|100
|Porta Riko
|81,25
|100
|100
|75
|80
|20
|100
|100
|75
|Katar
|32,5
|25
|0
|50
|20
|0
|75
|40
|50
|Romanya
|90,63
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|25
|Rusya Federasyonu
|73,13
|100
|50
|25
|80
|80
|75
|100
|75
|Ruanda
|80,63
|100
|100
|75
|100
|20
|75
|100
|75
|Samoa
|73,75
|75
|50
|75
|100
|40
|75
|100
|75
|San MariNo
|77,5
|100
|50
|75
|60
|60
|75
|100
|100
|São Tomé and Príncipe
|76,88
|100
|100
|0
|100
|40
|75
|100
|100
|Suudi Arabistan
|25,63
|0
|25
|0
|20
|20
|75
|40
|25
|Senegal
|63,75
|75
|75
|25
|60
|60
|75
|40
|100
|Sırbistan
|96,88
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|75
|Şeyseller
|76,25
|75
|50
|75
|100
|80
|75
|80
|75
|Sierra Leone
|63,13
|100
|25
|50
|100
|0
|75
|80
|75
|Singapur
|82,5
|100
|75
|75
|100
|60
|75
|100
|75
|Slovakya
|94,38
|100
|100
|75
|100
|80
|100
|100
|100
|Slovenya
|90,63
|100
|100
|75
|100
|100
|100
|100
|50
|Solomon Adaları
|56,88
|75
|25
|25
|80
|0
|75
|100
|75
|Güney Afrika
|88,13
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|25
|Güney Sudan
|45,63
|100
|25
|0
|80
|20
|75
|40
|25
|İspanya
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|Sri Lanka
|65,63
|100
|75
|25
|100
|20
|75
|80
|50
|St. Kitts ve Nevis
|68,13
|100
|25
|50
|100
|40
|75
|80
|75
|St. Lucia
|89,38
|100
|100
|100
|100
|40
|75
|100
|100
|St. Vincent and the Grenadines
|68,13
|75
|25
|50
|100
|20
|75
|100
|100
|Sudan
|29,38
|0
|0
|0
|0
|20
|75
|40
|100
|Surinam
|65,63
|100
|25
|75
|100
|0
|50
|100
|75
|İsveç
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|İsviçre
|82,5
|100
|100
|100
|100
|60
|75
|100
|25
|Suriye
|34,38
|25
|25
|0
|40
|20
|75
|40
|50
|Tayvan
|91,25
|100
|100
|100
|100
|80
|75
|100
|75
|Tacikistan
|81,88
|100
|50
|50
|100
|80
|100
|100
|75
|Tanzanya
|84,38
|100
|100
|100
|80
|60
|75
|60
|100
|Tayland
|75
|100
|100
|50
|80
|20
|75
|100
|75
|Timor-Leste
|80
|100
|75
|75
|80
|60
|75
|100
|75
|Togo
|84,38
|100
|100
|100
|60
|60
|75
|80
|100
|Tonga
|58,75
|100
|25
|75
|100
|0
|75
|20
|75
|Trinidad veTobago
|77,5
|75
|50
|75
|100
|20
|100
|100
|100
|Tunus
|58,75
|100
|50
|25
|20
|60
|75
|40
|100
|türkiye
|79,38
|100
|100
|50
|80
|80
|75
|100
|50
|Uganda
|73,13
|75
|100
|100
|80
|40
|75
|40
|75
|Ukrayna
|78,75
|100
|100
|0
|100
|80
|100
|100
|50
|Birleşik Arap Emirlikleri
|29,38
|25
|0
|0
|0
|0
|75
|60
|75
|İngiltere
|97,5
|100
|100
|100
|100
|80
|100
|100
|100
|ABD
|83,75
|100
|100
|75
|100
|20
|100
|100
|75
|Uruguay
|88,75
|100
|100
|75
|80
|80
|75
|100
|100
|Özbekistan
|70,63
|100
|50
|50
|80
|60
|75
|100
|50
|Vanuatu
|66,25
|100
|25
|50
|80
|20
|100
|80
|75
|Vietnam
|81,88
|100
|100
|50
|100
|80
|100
|100
|25
|Filistin
|46,88
|50
|25
|25
|20
|20
|75
|60
|100
|Zambiya
|78,75
|75
|100
|100
|80
|20
|100
|80
|75
|Zimbabve
|86,88
|100
|100
|75
|80
|40
|100
|100
|100
Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.
SON 10 YILDA 131 ÜLKE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ARTIRAN 274 YASAL REFORM YAPTI
Raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor. Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.
Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.
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