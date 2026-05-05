        Kadınlarda doğurganlık 35 yaşından sonra azalmaya başlıyor

        Kadınlarda doğurganlık 35 yaşından sonra azalmaya başlıyor

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, kadınlarda doğurganlığın 35 yaşından sonra azalmaya başladığını, 40 yaş sonrasında ise gebelik şansının belirgin şekilde düştüğünü bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:12
        35 yaş üstünde doğurganlık azalıyor

        Prof. Dr. Buyru, yaptığı açıklamada, kısırlık ve tüp bebek tedavilerinin giderek daha fazla çiftin gündeminde yer aldığını belirterek, özellikle sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin çiftlerin yanlış yönlendirilmesine neden olabildiğini ifade etti.

        Bugün yaklaşık her 6 çiftten birinin çocuk sahibi olabilmek için tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Buyru, bu artışın çocuk sahibi olma isteğinin giderek ileriye ertelenmesi, kariyer planları, ekonomik koşullar ve yaşam tarzı değişikliklerinin çiftlerin çocuk sahibi olma kararını geciktirmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

        Bunun yanı sıra sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam ve çevresel faktörlerin de etkili olduğunu vurgulayan Buyru, "Kadınlarda doğurganlık 35 yaşından sonra azalırken, bu azalış 38 yaşından sonra daha belirginleşiyor. Bu süreçte yumurtalık rezervi düşerken, yumurtaların genetik kalitesinde de bozulma görülebiliyor. 40 yaş sonrasında ise hem gebelik elde etme ihtimali ciddi şekilde azalıyor hem de düşük ve gebelik komplikasyonları riski artıyor. Bu nedenle doğurganlık planlamasında yaş faktörünün göz ardı edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Buyru, tüp bebek teknolojilerindeki gelişmelerin, "ilerleyen yaşlarda da çocuk sahibi olunabilir" algısını güçlendirse de bunun her zaman gerçekçi olmadığını vurguladı.

        TÜP BEBEKTEKİ BAŞARIDA KADININ YAŞI VE YUMURTA KALİTESİ ÖNEMLİ

        Tüp bebek tedavisinde başarının büyük ölçüde kadının yaşı ve yumurta kalitesine bağlı olduğunu aktaran Buyru, şunları kaydetti: "Uzmanlar, ileri yaşta elde edilen gebeliklerin daha fazla risk taşıdığını ve tedaviye yanıtın daha sınırlı olabileceğini ifade ediyor. 'Menopozda gebe kaldı', '48 yaşında çocuk sahibi oldu' şeklindeki haberler insanları yanlış yönlendirebiliyor. Bunların çoğu Türkiye'de yasak olan 'donasyon', yani başkasından alınan yumurtalarla gebe kalan kişiler. Son yıllarda yumurta ve embriyo dondurma yöntemlerine ilgi artıyor. Özellikle yumurtalık rezervi düşük olan, ailesinde erken menopoz öyküsü bulunan ya da çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için bu yöntemler önemli bir seçenek sunuyor."

        Buyru, sosyal medyada tüp bebek tedavilerinin çoğu zaman yalnızca başarılı sonuçlar üzerinden anlatıldığını belirterek, ancak her tedavi sürecinin aynı sonucu vermediğini dile getirdi.

        Çiftlere sosyal medya yerine bilimsel veriler ve güvenilir hekimler üzerinden bilgi edinmesini öneren Buyru, gebelik şansının kadının yaşı, yumurtalık rezervi, erkeğin sperm kalitesi, daha önceki gebelik öyküsü ve kısırlık süresine göre değiştiğini, tedaviye başlamadan önce çiftin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

        Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş, 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim hayatını kaybetti. Anne 33 yaşındaki Ebru ve 38 yaşındaki Musa Tülü ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

