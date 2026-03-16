        Haberler Bilgi Yaşam Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır, fazileti nedir? Kadir gecesi kılınan 2, 6, 10, 12, 14 ve 100 rekatlık namazlar

        Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır ve niyet edilir? Kadir gecesi kılınan 100 rekatlık namazın fazileti nedir?

        İslam alemi bu seneki Kadir Gecesi'ni 16 Mart itibariyle idrak edecek. Müslümanların rehberi olan Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek geceyi ibadet ve maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar Kadri Gecesi namazını araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır ve niyet edilir? Kadir gecesi kılınan 100 rekatlık namazın fazileti nedir?

        Giriş: 16.03.2026 - 00:26
        Kadir Gecesi’nde namaz kılmak isteyenler 2, 6, 10, 12, 14 ve 100 rekatlık namazları araştırıyor. Kadir Gecesi namazı için niyet edildikten sonra namaz kılınmaya başlanabilir. İşte, Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınışı ile ilgili detaylar

        KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşine kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar, imsak kesilinceye kadar da devam etmektedir. Ayrıca Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılmayan kişiler sahurda da kılabilmektedir.

        Mübarek gün olan Kadir Gecesinde 4 ya da 12 rekat namaz kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazına niyet edilecek başlanmaktadır. Kadir Gecesi namazı şu şekilde niyet edilir;

        '' Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahın hürmetine, benim tevbelerimi kabule eyle. Affı-ı ilahiyene, feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin topluluğa ilhak eyle. Allah-u Ekber

        Kadir Gecesi namazı için niyet edildikten sonra namaz kılınmaya başlanabilir. Kadir Gecesinde kılınan namazda rekatlar ve okunan sureler şunlardır:

        - 1. rekatta fatiha suresi ile 3 kadir suresi okunur.

        - 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

        - 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi okunur.

        - 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

        KADİR GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

        Kadir Gecesi'nde kılınan 100 rekatlık namaz, her 2 rekatta bir selam verilerek toplam 50 defa selam verilmesi şeklinde eda edilir. Bu özel namazın kılınışı ve niyetine dair detaylar şöyledir:

        100 REKATLIK NAMAZIN KILINIŞ ADIMLARI

        Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.

        Rekat İçeriği: Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 adet İhlas Suresi okunması tavsiye edilir.

        Selam Verme: Namaz, ikişer rekatlık bölümler halinde kılınır ve her iki rekatın sonunda selam verilir.

        Süreç: Bu döngü 50 kez tekrarlanarak toplamda 100 rekata tamamlanır.

        KADİR GECESİ KILINACAK NAMAZLAR

        Kadir Gecesinde Müslümanlar 4 veya 12 rekat namaz kılabilmektedir. Kadir Gecesi için kılınacak namazda ilk olarak niyet edilmektedir. Niyet edildikten sonra 1. rekatta Fatiha ve3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ve 3 Kadir suresi ve son olarak 4. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi okunmaktadır. Kadir Gecesi namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir tahiyata okunmaktadır. Selamdan sonra 11 kez ''Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd'' denmektedir. Daha sonra ise 100 defa İnşirah suresi ve 100 defa da Kadir suresi okunmaktadır.

