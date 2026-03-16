Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kadir Gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Adım adım Kadir gecesi 2 rekatlık namaz kılınışı (1 Fatiha 7 İhlas)

        Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan ve Ramazan ayı içinde yer alan en kutsal gece olan Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Kadir Gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. Akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir. Peki Kadir Gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 00:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilmiştir. Bugünü ibadetle geçirmek isteyenler Kadir Gecesi namazını araştırıyor. Peki Kadir Gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

        2

        KADİR GECESİ 2 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

        Kadir Gecesi 2 rekat namaz, "Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat Kadir Gecesi namazı kılmaya" şeklinde niyet edilerek kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 veya 7 kez İhlas/Kadir suresi okunur, rüku ve secde yapılır. İkinci rekat sonunda oturularak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve selam verilir; ardından tövbe istiğfar edilir.

        3

        KADİR GECESİ 2 REKAT NAMAZIN KILINIŞI

        Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.

        • Rekat:

        Tekbir getirilerek namaza başlanır.

        Sübhaneke okunur.

        Euzü-besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

        Ardından 7 defa İhlas suresi okunur.

        Rüku ve secdeler yapılarak ikinci rekata kalkılır.

        • Rekat:

        Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

        Ardından tekrar 7 defa İhlas suresi okunur.

        Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur (Ka'de-i Ahire).

        Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

