Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan ve Ramazan ayı içinde yer alan en kutsal gece olan Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Kadir Gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. Akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir. Peki Kadir Gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?
KADİR GECESİ 2 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi 2 rekat namaz, "Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat Kadir Gecesi namazı kılmaya" şeklinde niyet edilerek kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 veya 7 kez İhlas/Kadir suresi okunur, rüku ve secde yapılır. İkinci rekat sonunda oturularak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve selam verilir; ardından tövbe istiğfar edilir.
KADİR GECESİ 2 REKAT NAMAZIN KILINIŞI
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.
Tekbir getirilerek namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.
Ardından 7 defa İhlas suresi okunur.
Rüku ve secdeler yapılarak ikinci rekata kalkılır.
Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.
Ardından tekrar 7 defa İhlas suresi okunur.
Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur (Ka'de-i Ahire).
Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.