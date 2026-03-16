Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi yaklaşırken, Müslümanlar bu geceyi ibadetlerle geçirmek için araştırmalarını hızlandırdı. Kur’an tilaveti, dua ve zikirlerin yanı sıra salavat getirmek de bu mübarek gecenin en faziletli ibadetleri arasında bulunuyor. Peygamber Efendimiz’e rahmet ve selam dileğini ifade eden Salavat-ı Şerif’in okunuşu ve anlamı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi’nde hangi salavatlar çekilir, salavat nasıl getirilir? İşte Kadir Gecesi’nde okunabilecek salavatlar ve detaylar…