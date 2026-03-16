Kadir Gecesi'nde hangi salavatlar getirilir, Salavat-ı Şerif nasıl okunur?
İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve zikirlerle idrak edilen en faziletli gecelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunurken, tesbih ve salavatlar da büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olan salavatlar, Kadir Gecesi'nde en çok araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi salavatlar çekilir, Salavat-ı Şerif nasıl okunur? İşte Kadir Gecesi'nde okunabilecek salavatlar ve anlamları…
KADİR GECESİ NASIL SALAVAT GETİRİLİR?
Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde,
“Allahümme salli alâ Muhammed” veya
“Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da
“Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.
SALAT-Ü SELAM ANLAMI
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. (Buhârî, Enbiya,10; Da’avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)