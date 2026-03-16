Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak edilmektedir. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi, bu mübarek gecenin önemini açıkça anlatır. Ayette Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Bu mübarek geceyi dua okuyarak geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi duası Türkçe okunuşu ve anlamını araştırmaya başladı. İşte Kadir Gecesi Duası Türkçe okunuşu ve anlamı...
Kadir Gecesi'nin gelişiyle birlikte, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler gündemi meşgul etmeye başladı. “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l afve fa’fu annî” duası, Kadir Gecesi’nde okunması tavsiye edilen en önemli dualardan biridir. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte detaylar...
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; bu sene Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi akşamı idrak ediliyor.
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI
Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir. İşte Kadir gecesi duasının okunuşu ve anlamı:
Kadir Gecesi Duası Okunuşu (Arapça): اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Kadir Gecesi Duası Anlamı (Türkçe): "Allah'ım, sen affedicisin ve affetmeyi seversin, o halde beni affet."
Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA NEDİR?
-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:
Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?
Şöyle buyurdu:
– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.