KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175

Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Kadir Gecesi, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde veya özellikle 27. gecesinde aranan, Kur'an'ın indirildiği ve bin aydan hayırlı olan mübarek bir gecedir. Hz. Peygamber (s.a.v.), inanarak ve sevabını Allah'tan umarak bu geceyi ibadetle (namaz, zikir, dua) ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.