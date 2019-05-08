Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir Gecesi ne zaman? 2019 Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadeletler nelerdir?

Kur'an'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayının gelmesi ile birlikte heyecanla bekleniyor. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetleri nelerdir? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Soruları Ramazan ayının gelmesi ile merak konusu oldu. İslam aleminde bin adydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Yapılması gereken ibadetler nelerdir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN 26. GECE OLDUĞU KESİN MİDİR?

Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) [Müslim]

(Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ. Ahmed]

KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Gri listedeki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMGri kategoride aranıyorlardı!
Binali Yıldırım'dan sandık görevlisi açıklaması
GÜNDEMYıldırım: Buna rağmen niye yazılıyor?
YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık
GÜNDEMYSK'nın İstanbul kararı için kitapçık
SON DAKİKA! YSK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kınama
GÜNDEMYSK: Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz
İftar vakti 2019! 8 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri! Diyanet Ramazan imsakiyesi.
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saatleri
Manisa'da FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı
GÜNDEMFETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı
Bodrum'da restoranda yangın
GÜNDEMBodrum'da restoranda yangın
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
GÜNDEMBurnu bile kanamadı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları! 7 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMBalıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Saunada fenalaşan iş insanı Songül Zülfikar hayatını kaybetti
GÜNDEMSaunada fenalaşan iş insanı Zülfikar hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X