Kadir Gecesi ne zaman? 2026 Ramazan'ın Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
2026 yılında Ramazan ayı Türkiye genelinde manevi atmosferiyle idrak edilmeye devam ederken, Kadir Gecesinin tarihi merak konusu oldu. İslam inancına göre bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek gecede Müslümanlar ibadetlerini artırarak dua, tövbe ve nafile namazlarla geceyi değerlendirmeye çalışıyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, yapılacak ibadetler neler? İşte tüm detaylar…
Ramazan-ı Şerif ayı tüm yurtta manevi atmosferiyle idrak edilmeye devam ederken, Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesinin tarihi de araştırılmaya başlandı. İslam inancına göre bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek gece, ibadetlerin yoğunlaştığı, duaların edildiği ve tövbelerin dile getirildiği özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri olan “Oku” emri bu gecede Hz. Muhammed’e (SAV) vahiy olarak indirildi. Peki, 2026 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, önemi ve faziletleri neler? İşte tüm ayrıntılar…
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesinde gerçekleşen en büyük olay Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olmasıdır. Allah’ın ilk vahyi, Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimize (SAV) bu gecede ulaştırılmış ve “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emriyle Kur’an’ın ilk ayetleri nazil olmuştur.
Bununla beraber bu gecenin bin aydan daha hayırlı ve üstün bir gece olduğu Kur'an'ı Kerim'in 97. Suresi olan Kadir Suresi'nde bildirilmiştir. Ayrıca Cebrail Aleyhisselam ile beraber birçok meleğin görevli olarak yeryüzüne indiği de bu surede haber verilmiştir.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılının Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Kadir Gecesi, İslam dünyasında en önemli gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, bin aydan daha hayırlıdır.
Kadir Gecesini bu kadar değerli yapan en önemli olay, Kur'an'ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.
Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki 97. Sure olan Kadir Suresinde bu gecenin kıymetini, değerini, şeref ve şanını bizlere bildirmektedir.
Kadir Gecesi'nin en büyük özelliği kendisinde Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olması ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olmasıdır. Yani bu gece de yapılan ibadetler, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay boyunca yapılan ibadetten daha üstündür.
Ayrıca bu gecede Cebrail Aleyhisselam ile beraber birçok melek görevli olarak yeryüzüne inerler. Bu melekler uğradıkları her Mü'mine selam verirler. Bu gece tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
Kadir Gecesi, sadece dua etmekle değil; namaz, zikir, sadaka ve Kur’ân tilaveti gibi ibadetlerle de değerlendirilmelidir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir. İşte bu mübarek gecede yapılabilecek bazı ameller:
Teheccüd ve Nafile Namazlar: İki rekat niyet ederek kılınan nafile namazlarda uzun sureler okumak tavsiye edilir.
Kur’ân-ı Kerîm Okumak: Kadir Gecesi, Kur’ân’ın indirilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle, Kur’ân tilaveti yapmak en faziletli ibadetlerdendir.
Sadaka Vermek: Bu gece yapılan sadakanın sevabı kat kat fazladır. Maddi imkânı olmayanlar, güler yüz ve güzel sözle de sadaka sevabına erişebilir.
Zikir ve Tesbihat: “Sübhânallâh”, “Elhamdülillâh”, “Allâhu Ekber”, “Lâ ilâhe illallâh” zikrini bolca tekrar etmek, kalbi huzurla doldurur.
Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlardan pişmanlık duyarak samimi tövbe etmek, Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde değerlendirmek demektir.