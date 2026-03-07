KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en önemli gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir Gecesini bu kadar değerli yapan en önemli olay, Kur'an'ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.

Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki 97. Sure olan Kadir Suresinde bu gecenin kıymetini, değerini, şeref ve şanını bizlere bildirmektedir.

Kadir Gecesi'nin en büyük özelliği kendisinde Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olması ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olmasıdır. Yani bu gece de yapılan ibadetler, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay boyunca yapılan ibadetten daha üstündür.

Ayrıca bu gecede Cebrail Aleyhisselam ile beraber birçok melek görevli olarak yeryüzüne inerler. Bu melekler uğradıkları her Mü'mine selam verirler. Bu gece tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır.