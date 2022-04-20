İslam alemi için önemli bir gün olan Kadir Gecesi ne zaman idrak edileceğini Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde yanıtını buldu. Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından dört büyük melekten biri olan Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? İşte tüm bu soruların yanıtı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilenen Kadir Gecesi Ramazan Ayı’nın27 gecesi yani 26. Günü 27. Güne bağlayan gece olarak genel kabul görse de Ramazan Ayının tam olarak hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Buna göre bu yıl Ramazan ayının 27. Gecesi yani genel kabulle Kadir Gecesi olduğuna inanılan 2022 yılında 27 Nisan akşamından 28 Nisan’a kadar idrak edilecek.

2022 KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

İslam inancına göre Kur'an'ın bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Kadir Gecesi'nin tam tarihi bilinmemekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına ve genel kanı yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece idrak edilecek.