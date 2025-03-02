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        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü Kadir Gecesidir, hangi güne denk geliyor?

        Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayının kaçıncı günü Kadir Gecesidir?

        Kadir Gecesi, İslam'da en kıymetli ve faziletli gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek, Kur'an okumak ve Allah'tan af dilemek büyük sevap olarak görülür. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:12
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        Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal ve mübarek gece olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, dua ve ibadetlerin kabul olduğu, af ve bağışlanma kapılarının açık olduğu bir zaman dilimi olarak bilinir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Allah’a yakınlaşmak, geçmiş günahlarının affedilmesini dilemek, Kur’an okumak ve namaz kılmakla değerlendirir. Peki, 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? İşte, detaylar…

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        2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilir. 2025 yılında, Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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        KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

        Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

        Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

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        Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

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        Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

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