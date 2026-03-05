Kadir Gecesi ibadetleri ile Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayının manevi iklimi sürerken, İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nin 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecenin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle netlik kazandı. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek ve Ramazan ayının kaçıncı gecesine denk geliyor? İşte merak edilenler...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2026 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart tarihinde idrak edilecek.
KADİR GECESİ ÖNEMİ
Kadir Gecesi; gecelerin en feyizli ve bereketlisidir. Kadir Gecesi; bin aydan hayırlıdır. Çünkü Kelamullah olan Kur’an-ı Kerim bu gecede inzal olmaya başladı.
Yüce Mevla’m Kadir gecesinde “Gerçek biz Kur’an-ı Kadir Gecesinde indirmeye başladık” (Kadir suresi,1) buyuruyor. Kadir Gecesi aynı zamanda bütün Melaikei kiram Cebrail (a.s) beraber yeryüzüne, insanlık arasına; rahmet huzur ve bereket dağıtmak üzere inerler. Kur’anı-ı Kerim “ Onda Melekler ve Ruh (Cebrail a.s.) Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner” (Kadir suresi ,4 )buyuruyor.
Kadir Gecesi bir diğer özelliği ve güzelliği selamet gecesi olması, inanan insanlar için tan yeri ağırıncaya kadar huzur, selamet, bereket ve lütufların ihsan edilmesidir. Yüce Mevla yine Kadir suresinde; ”O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır.
KADİR GECESİ İBADETLERİ
1- Dua Etmek: Kadir gecesi içerisinde yapılacak en önemli ibadetlerden biri de duadır. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e:
“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş,
Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
Anlamı: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!...” (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
2- Namaz Kılmak: Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Geriye dönük kaza namazı borcu olanlar bu gecelerde kaza namazı kılarak geceyi değerlendirebilir.
3- Kuran-ı Kerim okumak: Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi içerisinde Kuran-ı Kerim'i okumak anlamaya çalışmak, Allah'ın emir ve yasaklarını kavramaya çalışmak önemlidir.
4. Tevbe ve İstiğfar Etmek: Kadir Gecesi bolca tevbe ve istiğfar getirmek bu anlamlı geceyi değerlendirmek açısından önemlidir.
5. Salat-ü Selam Getirmek: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bolca salat ve selam getirmek önemlidir. Nitekim şu hadise şerifte Salat-ü Selam Getirmenin öneminin altı çizilmitşir. “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.”
6. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Olmak: İslam ile erken yaşlarda tanışıp, böyle anlamlı bir geceyi yaşıyor olabilmemiz adına Allah'a Hamd ve Şükür etmeliyiz.
7. Allah Teala’yı Zikretmek: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A'râf Sûresi) (7) 180. Ayet
8. Sadaka Vermek: Sadaka 4 ana başlıkta toplanabilir. Farz olan Sadaka Zekat olarak bilinmektedir. Fıtır Sadakası her müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır.
Nafile olan sadakalar kişinin Allah'ın rızasını gözeterek verdiği sadakalar bu kategori altında değerlendirilebilir.
Sadaka-i Cariye: Ölümden sonra da amel defterine sevap yazdıran sadaka olarak adlandırılır. İnsanlığın yararına olan Cami, Çeşme, faydalı ilim ve eser bırakmak sadaka.
9. Tefekkür Etmek: Tefekkür, dinimizde önemli bir ibadettir. Tefekkür, günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır. Kur’an-ı kerimde iyiler övülürken buyuruluyor ki: (Onlar ayakta iken, otururken, yanları üstüne yatarken hep Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını inceden inceye düşünürler. “Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen [boş, manasız şeyler yaratmaktan] münezzehsin. Bizi Cehennem azabından koru” derler.) [A. İmran 191]
10. Helalleşmek: Borcun ödenmesi, yükten kurtulmak, düğümü çözmek gibi anlamları taşıyan helâl kelimesinden türetilmiş olan (istihlâl) helalleşme, insanın kul borcundan kurtulması yollarından biri olarak Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir. Nitekim, bu konuda Rasûlullah (s.a.s) "Kimin uhdesinde (bir din) kardeşinin nefsine, yahud malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan (kıyamet gün gelmez)den evvel bu gün dünyada mazlumdan o hakkı helâl etmesini istesin (yoksa) zâlimin salih ameli bulunursa o amelden zâlimin zulmü miktarınca alınır (da mazluma verilir). Eğer zâlimin hasenâtı bulunmazsa, mazlumun seyyiâtından alınıp, zâlim olana yükletilir" (Tecridî Sarih Tercümesi, VII, 375, 376,1090 nolu Hadis) buyurarak helalleşmenin önemi ve soncu üzerinde durmuştur.