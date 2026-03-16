Kadir Gecesi oruç tutmanın fazileti: Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?
Kadir Gecesi oruç tutmanın fazileti, Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ibadetlerin en faziletli kabul edildiği gecelerden biri olarak kabul edilir. İslam alimlerine göre Ramazan ayında tutulan her oruç büyük sevap içerir. Kadir Gecesi'ne denk gelen günlerde tutulan oruç ise manevi açıdan daha faziletli kabul edilir. Peki, Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...
KADİR GECESİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni oruçlu geçirmek büyük sevap içerir.
KADİR GECESİ ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.
Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).
KADİR GECESİ’NDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Kadir Gecesi gündüzünü oruçlu geçirmek oldukça önemlidir. Ramazan ayında hastalıkları sebebiyle oruç tutamayanlar, kendilerini zorlamayacak şekilde oruçlarını bugüne özel olarak tutabilirler. Onun için Ramazan Ayı boyunca çeşitli sebeplerle oruç tutamayanlar bugünü oruçlu geçirmek için ellerinden geleni yaparlar.
Bu gece selamet gecesidir. Şeytan bu gece kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır.
Bu mübarek gecede ayrıda bol bol zikir çekilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, namaz borcu olanlar nafile namaz kılmalı, Resullah Efendimiz’e salavat getirilmeli ve sadaka verilmelidir.