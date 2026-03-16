        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi Tesbihatı 2026: Kadir Gecesi hangi tesbih ve zikirler çekilmeli? Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler çekilir?

        Kadir Gecesi Tesbihatı 2026: Kadir Gecesi hangi tesbih ve zikirler çekilmeli?

        İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecede Müslümanlar, namaz, dua ve tesbihatlarla geceyi değerlendirmeye çalışıyor. Özellikle teravih namazının ardından yapılacak ibadetler merak edilirken, "Kadir Gecesi tesbihatı nasıl yapılır, hangi zikirler çekilir?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Kadir Gecesi'nde okunabilecek tesbih ve zikirler…

        Giriş: 16.03.2026 - 00:35 Güncelleme:
        1

        Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından ibadetle karşılanıyor. Camilerde ve evlerde kılınan namazların ardından tesbih ve zikirlerle geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede okunabilecek duaları araştırıyor. Kadir Gecesi tesbihatı, Allah’ı anmak ve manevi huzura ulaşmak isteyenler için en çok merak edilen ibadetler arasında bulunuyor. Peki Kadir Gecesi’nde hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte bilgiler...

        2

        KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

        Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.

        Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

        3

        Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

        İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"

        Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.

        4

        KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

        100 La ilaheillallah

        100 Elhamdülillah

        100 Allahü Ekber

        100 Sübhanallah

        100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

        100 "Elem neşrah leke sadrak"

        100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

        100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

        5

        100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

        100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

        100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber