Kadir Gecesi Tesbihatı 2026: Kadir Gecesi hangi tesbih ve zikirler çekilmeli?
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecede Müslümanlar, namaz, dua ve tesbihatlarla geceyi değerlendirmeye çalışıyor. Özellikle teravih namazının ardından yapılacak ibadetler merak edilirken, "Kadir Gecesi tesbihatı nasıl yapılır, hangi zikirler çekilir?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Kadir Gecesi'nde okunabilecek tesbih ve zikirler…
KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?
Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.
Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)
Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."
İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"
Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.
KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 "Elem neşrah leke sadrak"
100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)