Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi esmalar okunur?
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi için hazırlıklar da sürüyor. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen birçok kişi, hangi zikir ve tesbihlerin okunabileceğini araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir? İşte Kadir Gecesinde çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar
KADİR GECESİNDE HANGİ ZİKİRLER OKUNUR?
Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve zikir çekmek yer alıyor. Bu gece için belirlenmiş zorunlu bir zikir bulunmasa da İslam alimleri bazı tesbih ve duaların sıkça okunmasını tavsiye ediyor. Özellikle istiğfar, salavat ve tevhid zikri bu gecede en çok tercih edilen zikirler arasında yer alıyor.
Bu kapsamda şu zikirler sıkça okunuyor:
Estağfirullah el-azim ve etûbü ileyh (istiğfar)
La ilahe illallah (tevhid zikri)
Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed (salavat)
Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim (tesbih)
Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber tesbihleri
HZ. MUHAMMED'İN TAVSİYE ETTİĞİ DUA
Kadir gecesinde en çok tavsiye edilen dualardan biri de Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”
Anlamı ise “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.” şeklindedir.
KADİR GECESİNDE OKUNABİLECEK ESMALAR
Kadir gecesinde Allah’ın isimleriyle yapılan zikirler de sıkça tercih ediliyor. Özellikle affedilme, bağışlanma ve rahmet dilemek amacıyla bazı esmaların okunması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda en çok okunan esmalar arasında şunlar yer alıyor:
Ya Afüvv (Affeden)
Ya Gafur (Çok bağışlayan)
Ya Rahman (Merhameti sonsuz olan)
Ya Rahim (Bağışlayan ve esirgeyen)
Ya Tevvab (Tövbeleri kabul eden)
KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tesbih çekmek yer alıyor. Bu gece için belirlenmiş zorunlu bir tesbih bulunmasa da İslam alimleri bazı zikirlerin ve tesbihlerin sıkça okunmasını tavsiye ediyor. En çok tercih edilen tesbihler arasında şu zikirler bulunuyor:
Sübhanallah
Elhamdülillah
Allahu ekber
Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim
Estağfirullah el-azim ve etûbü ileyh
La ilahe illallah
Bu tesbihler genellikle 33, 100 veya kişinin dilediği sayıda okunabiliyor.
KADİR GECESİNDE KUR’AN OKUMAK ÖNEMLİDİR
Bu mübarek gecede zikir ve duaların yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumak da önemli ibadetler arasında gösteriliyor. Özellikle Kadir Suresi başta olmak üzere İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi surelerin okunması da tavsiye ediliyor.
İslam alimleri, Kadir gecesinin dua, tövbe ve ibadetle geçirilmesini önerirken, bu gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına dikkat çekiyor.