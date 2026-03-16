        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir, bu gece nasıl ibadet edilir? 16 Mart 2026 Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri, esmaları

        Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Kadir Gecesinde hangi esmalar okunur?

        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin gelmesiyle, ibadetlerini bu mübarek geceye göre planlayan vatandaşlar Kadir gecesinde çekilecek tesbihleri ve okunabilecek esmaları araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde hangi zikirler çekilir, hangi esmalar okunur? İşte bu özel gecede yapılabilecek ibadetler…

        Giriş: 16.03.2026 - 02:00
        Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi için hazırlıklar da sürüyor. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen birçok kişi, hangi zikir ve tesbihlerin okunabileceğini araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir? İşte Kadir Gecesinde çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar

        KADİR GECESİNDE HANGİ ZİKİRLER OKUNUR?

        Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve zikir çekmek yer alıyor. Bu gece için belirlenmiş zorunlu bir zikir bulunmasa da İslam alimleri bazı tesbih ve duaların sıkça okunmasını tavsiye ediyor. Özellikle istiğfar, salavat ve tevhid zikri bu gecede en çok tercih edilen zikirler arasında yer alıyor.

        Bu kapsamda şu zikirler sıkça okunuyor:

        Estağfirullah el-azim ve etûbü ileyh (istiğfar)

        La ilahe illallah (tevhid zikri)

        Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed (salavat)

        Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim (tesbih)

        Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber tesbihleri

        HZ. MUHAMMED'İN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

        Kadir gecesinde en çok tavsiye edilen dualardan biri de Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:

        “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”

        Anlamı ise “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.” şeklindedir.

        KADİR GECESİNDE OKUNABİLECEK ESMALAR

        Kadir gecesinde Allah’ın isimleriyle yapılan zikirler de sıkça tercih ediliyor. Özellikle affedilme, bağışlanma ve rahmet dilemek amacıyla bazı esmaların okunması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda en çok okunan esmalar arasında şunlar yer alıyor:

        Ya Afüvv (Affeden)

        Ya Gafur (Çok bağışlayan)

        Ya Rahman (Merhameti sonsuz olan)

        Ya Rahim (Bağışlayan ve esirgeyen)

        Ya Tevvab (Tövbeleri kabul eden)

        KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        Kadir gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tesbih çekmek yer alıyor. Bu gece için belirlenmiş zorunlu bir tesbih bulunmasa da İslam alimleri bazı zikirlerin ve tesbihlerin sıkça okunmasını tavsiye ediyor. En çok tercih edilen tesbihler arasında şu zikirler bulunuyor:

        Sübhanallah

        Elhamdülillah

        Allahu ekber

        Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim

        Estağfirullah el-azim ve etûbü ileyh

        La ilahe illallah

        Bu tesbihler genellikle 33, 100 veya kişinin dilediği sayıda okunabiliyor.

        KADİR GECESİNDE KUR’AN OKUMAK ÖNEMLİDİR

        Bu mübarek gecede zikir ve duaların yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumak da önemli ibadetler arasında gösteriliyor. Özellikle Kadir Suresi başta olmak üzere İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi surelerin okunması da tavsiye ediliyor.

        İslam alimleri, Kadir gecesinin dua, tövbe ve ibadetle geçirilmesini önerirken, bu gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına dikkat çekiyor.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber