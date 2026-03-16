        Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? 16 Mart 2026 Kadir Gecesi duaları, Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamları

        Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesinde okunacak Türkçe-Arapça dualar

        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri kabul edilen Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler okunması tavsiye edilen duaları araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde hangi dualar okunur ve bu gecede en çok tavsiye edilen dua hangisi? İşte Kadir gecesinde okunabilecek dualar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 00:16 Güncelleme:
        1

        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek gecede okunacak dualar da merak konusu oluyor. İslam alimleri, Kadir gecesinin dua, tövbe ve zikirle geçirilmesini tavsiye ederken özellikle affedilme ve bağışlanma dileği içeren duaların sıkça okunmasını öneriyor. Peki, Kadir gecesinde hangi dualar okunur?

        2

        KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

        Kadir gecesinde okunması en çok tavsiye edilen dua, Hz. Muhammed'in Hz. Aişe’ye öğrettiği şu duadır:

        “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”

        Anlamı: “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”

        İslam alimleri bu duanın Kadir gecesinde sıkça okunmasını tavsiye eder.

        3

        İSTİĞFAR DUASI

        Kadir gecesinde günahların bağışlanması için istiğfar etmek de tavsiye edilir. En bilinen istiğfar dualarından biri şöyledir:

        “Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente, halaktenî ve ene abdüke…”

        Bu dua “Seyyidü’l-istiğfar” olarak bilinir ve Allah’tan bağışlanma dilemek için okunur.

        4

        KUR'AN'DA GEÇEN DUALAR

        Kadir gecesinde Kur’an’da yer alan bazı dualar da sıkça okunur. Bunlardan bazıları şunlardır:

        “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

        (Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.)

        “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlena ve terhamna le nekûnenne mine’l-hâsirîn.”

        (Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz.)

        5

        İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca belirli bir dua ile sınırlı kalmadan Allah’tan af ve bağışlanma dilemenin, Kur’an okumak ve zikir çekmenin bu mübarek geceyi değerlendirmenin en güzel yollarından biri olduğunu ifade ediyor.

