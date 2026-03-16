KUR'AN'DA GEÇEN DUALAR

Kadir gecesinde Kur’an’da yer alan bazı dualar da sıkça okunur. Bunlardan bazıları şunlardır:

“Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

(Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.)

“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlena ve terhamna le nekûnenne mine’l-hâsirîn.”

(Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz.)