KADİR GECESİNDE OKUNACAK SURELER NELERDİR?

Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Bu gecede Kur’an’dan herhangi bir sure okunabilir. Ancak bazı surelerin özellikle daha sık tercih edildiği belirtilir.

Bu kapsamda en çok okunan sureler arasında şunlar yer alır:

Kadir Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Yasin Suresi

Rahman Suresi

Vakıa Suresi

Bu surelerin okunmasının yanı sıra Kur’an’dan farklı bölümler okuyarak geceyi tilavetle geçirmek de tavsiye edilir.