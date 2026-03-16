Kadir Gecesinde okunacak sureler ve ayetler nelerdir? Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen Kur'an sureleri ve aşırlar
Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek gecede yapılacak ibadetler de merak konusu oluyor. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle bu gecede okunması tavsiye edilen sure ve ayetleri araştırıyor. Peki, Kadir gecesinde hangi sureler ve ayetler okunur?
KADİR GECESİNDE OKUNABİLECEK AŞIRLAR
İslam alimleri, Kadir gecesinde Allah’ın rahmetini, bağışlamasını ve kudretini anlatan ayetlerin bulunduğu aşırların okunmasını tavsiye ediyor. Bu kapsamda en çok okunan aşırlar arasında şunlar yer alıyor:
Ayetel Kürsi (Bakara Suresi 255. ayet)
Bakara Suresi son iki ayeti (Amenerrasulü – 285 ve 286. ayetler)
Haşr Suresi’nin son üç ayeti (22-23-24. ayetler)
Al-i İmran Suresi’nin son ayetleri (190-194. ayetler)
İsra Suresi 23-24. ayetler (anne babaya iyiliği anlatan ayetler)
Bu ayet ve aşırlar, Allah’ın büyüklüğünü, rahmetini ve kullarına olan merhametini anlatması nedeniyle özellikle mübarek gecelerde sıkça okunuyor.
İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca Kur’an okumak, dua etmek, istiğfar etmek ve zikir çekmek gibi ibadetlerle gecenin ihya edilmesini tavsiye ediyor. Bu gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanılıyor.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK SURELER NELERDİR?
Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Bu gecede Kur’an’dan herhangi bir sure okunabilir. Ancak bazı surelerin özellikle daha sık tercih edildiği belirtilir.
Bu kapsamda en çok okunan sureler arasında şunlar yer alır:
Kadir Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Yasin Suresi
Rahman Suresi
Vakıa Suresi
Bu surelerin okunmasının yanı sıra Kur’an’dan farklı bölümler okuyarak geceyi tilavetle geçirmek de tavsiye edilir.
KADİR GECESİNDE OKUNABİLECEK AYETLER
1. Ayetel Kürsi
Kur’an’ın en faziletli ayetlerinden biri kabul edilir ve Allah’ın kudretini anlatır. Mübarek gecelerde sıkça okunması tavsiye edilir.
2. Bakara Suresi’nin son iki ayeti (Amenerrasulü)
Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetleri özellikle gece okunması tavsiye edilen ayetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuyan kimse için yeterli olacağını ifade etmiştir.
3. Haşr Suresi’nin son üç ayeti
Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının anlatıldığı Haşr Suresi 22-23-24. ayetleri mübarek gecelerde sıkça okunur.
4. Âl-i İmran Suresi 190-191. ayetler
Allah’ın yaratma kudretini anlatan bu ayetlerin özellikle gece ibadetlerinde okunması tavsiye edilir.
Alimler, Kadir gecesinde belirli bir ayetle sınırlı kalmadan Kur’an’dan mümkün olduğunca çok bölüm okumayı, dua etmeyi ve istiğfar etmeyi tavsiye eder. Bu geceyi Kur’an tilavetiyle geçirmek en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir.