KADİR GECESİ’NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

1. Kadir Gecesi Duası

Bu gece için özel bir dua vardır. Bu dua, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği şekilde şöyle okunabilir:

Dua:

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî."

Anlamı: "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, o halde beni affet."

Bu dua, Kadir Gecesi'nde yapılan en yaygın dualardan biridir. Bu dua, gece boyunca tekrarlanabilir.

2. İhlas Suresi ve Fatiha Suresi Okunması

Kadir Gecesi'nde, özellikle İhlas Suresi ve Fatiha Suresi çok kıymetli kabul edilir. İhlas Suresi'nin 3'lü, 7'li, 11'li veya 21'li gibi rakamlarla okunması önerilir. Bu sureler, Allah’a yakınlaşmayı sağlayan önemli surelerdir.

İhlas Suresi (112. Sure):

"De ki: O Allah, bir tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."

Fatiha Suresi (1. Sure):

"Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil."

3. Zikir ve Tesbih

Kadir Gecesi'ni değerlendirmek için Allah’ı zikretmek çok önemlidir. "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi kelimelerle sürekli zikir yapılabilir. Bu zikirlerin de sayılı bir şekilde yapılması önerilir, örneğin 33 defa "Subhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 34 defa "Allahu Ekber" denebilir.