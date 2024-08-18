"İLK ESERİMİ 11 YAŞIMDAYKEN ÇIKARDIM"



Babamın, 'Kapına geldim, kovma. Yaralı kalbi kırma' diye bir eseri vardı. Henüz 3 yaşındayken onu söylemeya başlamışım. Babamın yön göstermesiyle de bağlamayı küçük yaşlarda öğrendim. Babam bir gün bana 'Bir arap müziğine söz lazım' olduğunu bana yazıp yazamayacağımı sordu. Ben de kendimi ispatlamak adına bir hafta zaman istedim. Ritim duygusu genlerimizde var. 'Ya Tam Sev Ya Bırak Düşürme Dillere. Ömrümüz Geçseydi Seninle Birlikte' sözlerini yazdım ve ilk eserimi 11 yaşımdayken Gülden Karaböcek okudu.