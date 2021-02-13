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Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi? Kadir Topbaş neden vefat etti?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayata veda etmesi üzerine Kadir Topbaş neden vefat etti, korona mıydı? Soruları araştırılmaya başlandı. 76 yaşındaki Kadir Topbaş korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Peki, Kadir Topbaş ne zaman korona oldu? İşte ayrıntılar...

Kadir Topbaş'ın hastalığı neydi? Kadir Topbaş neden vefat etti?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine neden vefat ettiği araştırılıyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş korona virüsten mi vefat etti? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kadir Topbaş ne zaman korona oldu? İşte ayrıntılar...

KADİR TOPBAŞ HASTALIĞI NEYDİ?

Kadir Topbaş koronavirüse yakalanmasının ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından, babasının sağlık durumuna ilişkin, "16 Kasım'dan beri Kovid tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar" demişti.

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