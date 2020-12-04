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Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Ömer Topbaş'tan açıklama geldi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı. Kadir Topbaş'ın sağlık durumu sosyal medyada konuşulurken oğlu Ömer Topbaş'tan son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Ömer Topbaş'tan açıklama geldi

Kadir Topbaş son sağlık durumu nasıl? soruları gündemde. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı. İşte Kadir Topbaş'ın sağlık duruma dair ayrıntılar...

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Babasının 16 Kasım’dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun."

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