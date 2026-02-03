Kafasına tabela düşen temizlik işçisi yaralandı... O anlar güvenlik kamerasında
Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan tabela, temizlik işçisinin üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Fahrettin Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin, şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine tabela düşerek yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ön cephesinde asılı tabela, dün şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Tabela, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fahrettin Bakırcı'nın (45) kafasına düştü.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.