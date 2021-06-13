DHA

Ankara'da, iki grup arasındaki şişeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya Tunus Caddesi üzerinde bulunan kafede yaşandı. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruplar sokağa taşan kavgada birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Bu arada kız arkadaşının olay yerinden ayırmaya çalıştığı bir kişi, elinde bulunan içki şişesini karşı gruptan birinin kafasında kırdı. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga sonrası saldırıya uğrayan taraf, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.