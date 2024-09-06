Kafede kurşun yağmuru!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Husumetlilerini bir kafede kıstıran şehir eşkiyaları dehşet saçtı. İçerideki müşterilere aldırmadan kurşun yağdırdılar. Çocuklar, kadınlar çığlık çığlığa kaçışırken kafede can pazarı yaşandı.
Giriş: 06.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:02
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Husumetlilerini bir kafede kıstıran şehir eşkiyaları dehşet saçtı.
İçerideki müşterilere aldırmadan kurşun yağdırdılar.
Çocuklar, kadınlar çığlık çığlığa kaçışırken kafede can pazarı yaşandı.
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