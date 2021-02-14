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HaberlerGündemKafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu, tarih belli
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Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu, tarih belli mi?

Kafeler ne zaman açılacak? Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Sorusu yeme-içme sektöründe çalışan milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde. Aşı çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması 'Kafeler açılıyor mu?' Sorusunu akıllara getiriyor. Peki, Lokantalar, kahveler (kıraathaneler)ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? İşte konuya ilişkin son açıklamalar

Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu, tarih belli

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli korona virüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 1 MART'TA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıldı. Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

1 Mart'ta kafelerin açılmasıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldı. Ancak hemen belirtelim ki kafelerin 1 Mart'ta açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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