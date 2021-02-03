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Kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 15 Şubat'ta Kafeler açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletmede olduğu gibi kafelerde de sadece gel-al ve sipariş ile hizmet veriliyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konu ise kafelerde oturma düzenine ne zaman ve hangi tarihte geçileceği. İşte konuyla ilgili son durum...

Kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 15 Şubat'ta Kafeler açılacak mı?

Milyonlarca işletme sahibi, garson, aşçı, barista Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Korona virüs tedbirleri sebebiyle kapalı olan kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili sorular için kabine toplantısına işaret etti. Peki, kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılacak mı?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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