Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kafeler ve restoranlar sadece gel-al ve siparişle çalışıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar ise kafeler ve restoranlarda yeniden oturma düzenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı ancak 15 Ocak itibariyle yeniden normalleşmenin başlayacağı iddialar arasında yer alıyor.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.