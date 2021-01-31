Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca işletme sahibi, garson, aşçı, barista kafelerin açılış tarihini merak ediyor. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapalı olan kafelerin ve restoranların açılacağı tarih için kabine toplantısına işaret edildi. Peki, kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılacak mı?

Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğinin altını çizdi. Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40.39'a çıktı - haber
GÜNDEMYüzde 40'ı aştı!
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2021 Ramazan Bayramı hangi günlerde eda edilecek?
GÜNDEMRamazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
SON DAKİKA! Danayı kurtarıp, sırtında taşıdı - Haberler
GÜNDEMDanayı kurtarıp, sırtında taşıdı
TOG Trendyol eğitim bursu başvuru şartları neler, ne zaman bitecek? TOG Trendyol burs başvurusu yap!
GÜNDEMTOG Trendyol eğitim bursu başvuru şartları
MEB Açık Lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
GÜNDEMİşte AÖL kayıt yenileme tarihi
Aşı randevusu alma: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? 75 yaş üstü MHRS aşı randevusu alma ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
SON DAKİKA! İç İşleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 aranan şüpheli yakalandı!
GÜNDEM2 bin 475 aranan şüpheli yakalandı!
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları adliyeye sevk edildi - Haber
GÜNDEMHDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA HABERLERİ: Zorla otomobile bindirilmeye çalışılan kadını böyle kurtardılar!
GÜNDEMKadını böyle kurtardılar!
Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son açıklamalar
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?