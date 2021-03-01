Kafeler ve Restoranlar hangi illerde açıldı? - 2 Mart yarın Restoran ve kafeler açık mı? Kafe restoranlar kaçt

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalar ve restoranların ne zaman açılacağı heyecanla araştırılıyor. 81 ilimizdeki milyonlarca vatandaşımız gün itibariyle yapılmakta olan Kabine Toplantısı'nın ardından hükümetten gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki son durum nedir, 2 Mart'ta Restoran ve lokantalar açılacak mı?

"ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER DIŞINDA SABAH 7 İLE AKŞAM 19 ARASINDA YÜZDE 50 KAPASİTEYLE AÇIK OLACAK"

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.