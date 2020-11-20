Koronavirüs vaka sayılarının özellikle İstanbul'da artması üzerinde İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.