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        Haberler Gündem Güncel Kafes yırtılınca oltalara sarıldılar!

        Balık kafesi yırtılınca oltalara sarıldılar!

        Artvin'de ilginç bir görüntü kaydedildi. Kentte meydana gelen fırtınada bir balık kafesi yırtıldı. Binlerce somon bu sırada akıntıyı takip edip Sundura Deresi'ne girdi. Haberi alanlar da oltasını alıp dereye akın etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:52
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        Kafes yırtılınca oltalara sarıldılar!
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        Artvin’in Hopa ilçesinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle balık kafeslerinden biri yırtıldı. Binlerce somon akıntıyı takip ederek Sundura Deresi'ne girdi. Haberi alan vatandaşlar, oltasını alıp dereye akın etti.

        İHA'nın haberine göre Hopa açıklarında denizde geçtiğimiz gün Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait balık kafeslerinden biri fırtına nedeniyle hasar aldı.

        ÇEVRE KENTLERDE DE GELDİLER

        Yırtılan kafeste bulunan binlerce soman denizde akıntıyı takip ederek Sundura Deresi'ne girdi. Derede bulunan bentleri geçemeyen balıklar dere içinde sıkışınca olta balıkçıları bölgeye akın etti. Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Trabzon’dan gelen olta balıkçıları, yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.

        Trabzon’da taksicilik yapan Yaşar Aydın da balık tutmak için geldiğini ifade ederek "Kafeslerden kaçan balıklar derede bulunan bentlere takıldı. Biz de oltamızı aldık işi gücü bıraktık geldik. Balık aşkı bambaşka bu bir hastalık tutku” ifadelerini kullandı.

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        #haberler
        #ARTVİN
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