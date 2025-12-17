Habertürk
Habertürk
        Kafeteryaya daldı! Saniyelerle kurtuldular | Son dakika haberleri

        Kafeteryaya daldı! Saniyelerle kurtuldular

        Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeteryaya girdi. Kafeteryaya gelen 2 müşteri kazayı saniyelerle atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:36
        Kafeteryaya daldı! Saniyelerle kurtuldular
        İHA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, S.E.U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, otomobil kafeteryaya girmeden saniyeler önce 2 kişinin aracın girdiği bölümdeki masaya oturmak üzere olduğu ve kazayı saniyelerle atlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

