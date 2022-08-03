Kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı
ABONE OL

TIR'dan indirilen hurda kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı

Ankara'dan yüklenen hurda kağıt balyalarının, Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde TIR'dan indirildiği sırada erkek cansız bedeni ile karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, yabancı uyruklu şahsa ait olduğu öğrenilen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı
Kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ'da, TIR dorsesinden indirilen hurda kağıt balyaları arasından erkek cansız bedeni çıktı.

Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisine getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek cansız bedeni ile karşılaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cansız beden Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri
Son dakika haberi: Üvey kızına cinsel tacizde bulunmuştu! Kıskıvrak yakalandı ve...
GÜNDEM Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı!
SOKAKTA CİNAYET! Son dakika: Gaziantep'te iki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü - Gaziantep haber
GÜNDEM İki grup çatıştı! 20 yaşındaki genç öldü!
AÖF kayıtları ne zaman? Sınavsız ikinci üniversite ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu AÖF kayıt tarihleri 2022 belli oldu!
GÜNDEM AÖF kayıtları ne zaman?
Son dakika: Cinayet zanlısı hastane bahçesinde öldürüldü!
GÜNDEM Cinayet zanlısı hastane bahçesinde öldürüldü!
Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
İnşaatta ağır yaralanan işçi 4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM 4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü
GÜNDEM Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü
Son dakika: Ayasuluk kazılarında yeni iskeletler bulundu - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Ayasuluk kazılarında yeni iskeletler bulundu
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022-2023 üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite kayıtı için gerekli belgeler neler?
GÜNDEM Üniversite kayıt tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.