Kağıt Ev dizisinin 5. bölümünde; İnci'nin cansız bedeni kayalıklarda bulunuyor. Mert ile İnci'nin sevgili olduğu ortaya çıkınca Mert zan altında kalır. İnci'nin abisi Mert'i suçlar ve Cemre'yi kaçırır. Katil Cemre ise olan bitene karşı duyarsız kalmaya devam eder. Kağıt Ev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 5. son bölüm

KAĞIT EV 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KAĞIT EV 5. SON BÖLÜM

İnci’nin cansız bedenini bahçedeki bostandan çıkarıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşırken kaza geçiren Cihan ve Aylin; bu tehlikleli hamlelerini hem kızları Cemre hem de oğulları Mert için yapmaktadırlar. Oysa yaptıkları her hamle ile baş edilmesi imkansız çıkmazlara düşerler. Azra, programında bulduğu sürpriz konukla okların Mert’in üzerine çevrilmesine neden olur.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre’nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor? Cemre’nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre’nin tedavisi mümkün mü? Cihan, Aylin’in babasıyla ilgili gerçeği nasıl öğrenecek? Cezaevinden Fırtına ailesinin hayatını dahil olan Remzi’nin Cihan Fırtına’ya hazırladığı sürpriz, karı kocanın ilişkisini nasıl değiştirecek?