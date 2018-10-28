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Kağıthane'de kaza yapan çekicinin sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Kağıthane'de üzerinde iki araç bulunan freni boşalan çekici kamyonu elektrik direğine çarptı. Çekicinin kadın sürücüsü olayın şokuna girerken, uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı

28.10.2018 - 11:01 | Güncelleme: DHA

Kağıthane'de üstünde iki aracın bulunduğu çekici kaza yaptı. Çekici aracının sürücüsü, kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu. Sürücü kadını, kaza yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, kaza dün saat 12.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekici aracının ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü, biri kazalı diğeri arızalı iki aracı tamirhaneye götürüyordu. Işıklı Sokak'tan yokuş yukarı çıkarken sürücü bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Aşağıya doğru kayan çekici aracı, kaldırıma çıkıp elektrik direklerine çarparak durdu. O sırada yoldan geçen birinin olmaması ve büyük hasar gören elektrik direklerinin şans eseri devrilmemesi faciayı engelledi.

Kazayı gören mahalle sakinleri kazazede kadının yardımına koşup polis ekiplerine haber verdi. Kazanın şokunu uzun süre üstünden atamayan çekici aracının sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu. Onu kazayı haber alıp gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı gören mahalle sakini İsmail Terzi "Çekici yokuşu çıkarken önüne otomobil çıkınca yolun ortasında durdu. Sonra aracı kaldıramadı, aracı kaldıramayınca fren boşalmış sonra geri geri gelip elektrik direklerini yamulttu. Direkler devrilmediği için şanslıydı" diye konuştu.

Kaza sonrası gelen polis ekipleri muayene tarihi geçen çekici aracına cezai işlem uygulayıp bağladı. Araçlar başka çekicilere yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

 

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