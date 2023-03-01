Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen Emrah E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı. Emrah E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.