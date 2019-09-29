Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu.

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde geçen yıl başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor. Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Bu yılki çalışmaların da sona ermek üzere olduğu kazıya farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.

BARAJ KURTARMA KAZISI OLARAK BAŞLANDI

Ayengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmalara geçen yıl Başköy köyü yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını söyledi. Kahin Tepe'nin konum olarak stratejik bir yerde bulunduğuna işaret eden Ayengin, "Bölgedeki yerleşim yeri, ovaya hakim bir alana konuşlanmış. Önünden Araç Çayı geçiyor. Kahin Tepe'nin önünden geçen su kaynağı bölgenin besin ekonomisine katkı sağlarken, savunmayı da güçlendiren bir yapıya sahip." dedi.

'YAPI GÖBEKLİTEPE İLE AYNI DÖNEME AİT'

Bölgede iki ayrı dönemde yerleşim olduğunu belirten Ayengin, "Erken tunç çağına tarihlendirilen bir yerleşim var. Bu alanda adak çukurlarını görüyoruz. Adak çukurlarında döneme özgü çok fazla malzeme bulundu ama maalesef bunların çoğu, tarımsal faaliyet sırasında bozulmuş. Bunların altında ise Akeramik (seramiksiz) Neolitik dönemle tarihlendirilen yuvarlak plan tespit ettik. Çukur, Akeramik Neolitik dönemin tipik yapısı" ifadesini kullandı.

'GÖBEKLİTEPE İLK TAPINIM YERİ, BURASI DA İLK TAŞ ATÖLYESİ'

Ayengin, geçen yılki ilk kazılarda elde ettikleri buluntularda bölgenin erken bir döneme ait olduğunu hissettiklerini vurgulayarak, "Yuvarlak yapıyla birlikte buranın Akeramik Neolitik döneme tarihlenen bir taş atölyesi olduğunu söyleyebiliriz. Akeramik Neolitik dönemin en meşhur yerleşimi, Göbeklitepe (Şanlıurfa). Göbeklitepe ilk tapınım yeri olarak değerlendirilirken, burası da taşların işlendiği bir atölye. Orada bir ibadethane görüyoruz, burada da bir atölye" değerlendirmesinde bulundu.

'KARADENİZ'DE BÖYLE BİR YERLEŞİM YERİ OLDUĞU BİLİNMİYORDU'

Buluntuların Karadeniz Bölgesi açısından önem taşıdığına dikkati çeken Ayengin, şöyle devam etti: "Bugüne kadar Karadeniz'de bu döneme tarihlendirilen bir yer bulunmamıştı. Karadeniz'de böyle bir yerleşim yeri olduğu bilinmiyordu. Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan en eski yerleşim yeri. Günümüzden 12 bin yıl önceki ilk yerleşimlerden biri olması açısından çok önemli. Dönemine ait diğer yerleşim yerleri ile eserlerde benzerlik fazla."

'İHTİYACINDAN ÇOK FAZLA ÜRETİM GÖRÜLÜYOR'

Alanda büyük bir taş atölyesi bulunduğunu anlatan Ayengin, şunları kaydetti: "Bu taş işlik atölyesinde ciddi bir üretim var. Buranın ihtiyacından çok fazla üretim olduğu görülüyor. Büyük ihtimalle çevredeki yerleşim yerlerine takas yöntemiyle veriliyordu. Sembolik eserlerden tutun, öğütme taşlarına kadar eserler bulduk. İnsanların çevresinde gördükleri güçlü hayvanları betimlediği taş eserlere ulaştık. Taşlar arasında gündelik hayatta kullanılanlar, süs eşyası olarak yapılanlar da var. Süs eşyası olarak taşlardan boncuklar yapılmış. Yontma taştan yapılan aletler keşfettik."

İBRAHİM KALIN: 'EZBER BOZAN BİR KEŞİF DAHA'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, bu önemli tarihi buluntularla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın paylaşımında, "Ezber bozan bir keşif daha. Kastamonu’da bulunan Kahin Tepe’de yaşam tarihi, 12 bin yıl önceye gidiyor" ifadelerine yer verdi.