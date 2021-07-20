'Kahraman Babam'da tüm gerçekler açığa çıkıyor 0:00 / 0:00

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Bir baba kızın yüreklere dokunan hikayesini konu alan ‘Kahraman Babam’ın dün akşam ekranlara gelen yedinci bölümünde kundaklama çetesini yakalamak için planını uygulamaya devam eden Uğur, İstanbul'a döndüğünü öğrendiği Orhan'ı bulmak için harekete geçti. Orhan'ın izini adım adım süren Uğur, sonunda istediğine ulaşmayı başardı. Orhan'ın malları sakladığı deponun adresini öğrendi ve hemen mesajla bu adresi Tolga ve Cem'e iletti. Bunun üzerine ikili hemen harekete geçti. Polis, Orhan'ın mekanına baskın yaptı. Orhan'ın verdiği ifadeyi dinleyen Cem, Uğur'a sigorta şirketi sahibinin fabrika yangınını görüşmek için itfaiye istasyonuna geldiğini ama hiç güvenilir biri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Uğur, sigorta şirketine doğru yola çıktı. Uğur, düşmanına yaklaşırken Yavuz ise ekibin hikayesini öğrendi ve intikam peşinde olduklarını anladı.

İşte o anlar;

AYŞE, KARDEŞİNİN KARŞISINA ÇIKTI

‘Kahraman Babam'ın ekrana gelen yedinci bölümünde, Tolga'nın kimin için kredi çektiğini öğrenen Ayşe, kardeşi Gülşah'tan hesap sordu. Tolga ise Ayşe'nin evi terk etmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Evde Ayşe'nin bıraktığı mektubu bulan Tolga, kızı Menekşe'ye durumu açıkladı.

"Senin gibi kardeş olmaz olsun!"

ÖMRÜM'ÜN YÜREK BURKAN ANLARI

Yonca, Ömrüm için Uğur'u ihbar etmekten vazgeçti. Elindeki araba yakma görüntülerini ise Cem ve Tolga'ya izletti. Babasını görme umuduyla Ayşe'nin evine giden Ömrüm ise Uğur'u göremeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızın yüreklere dokunan hali Ayşe'yi etkiledi. Uğur ile karşı karşıya gelen Yonca, ondan araba yakmasının hesabını sordu. Uğur'un anlattıkları ise Yonca'yı hem şoke etti hem de endişelendirdi.

Kumandan görüntüleri izliyor;

Ömrüm'ün gözyaşları;

İLKER, TOLGA'YA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Menekşe ile evlenmek isteyen İlker, Tolga'ya her şeyi itiraf etti. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tolga'nın ilk tepkisi ise İlker'e tokat atmak oldu. Tolga Kumandan'ın sert cevabı karşısında İlker, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tolga, olumlu bir cevap vermezken akıllara, "İlker ile Menekşe kavuşabilecek mi?" sorusu geldi.

İlker'in itirafı;

UĞUR İLE YONCA'DAN SAMİMİ SOHBET

Akşam evine dönen Uğur, karşısında Yonca'yı buldu. İkili derin bir sohbete dalarken birbirine içlerini döktü. Konuşma sırasında Yonca'nın parmağında yüzük olmaması Uğur'un dikkatini çekti. Yonca, bu durumu esaretin bitişi olarak değerlendirirken ikilinin sonunda yüzleri güldü.

"Esaret bitti yani?"

FİNAL BÖLÜMÜNDE HEYECAN DOLU GELİŞMELER İZLEYİCİYİ BEKLİYOR!

'Kahraman Babam'ın yeni bölümün hemen ardından yayınlanan final bölümü tanıtımı yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.

Kahraman Babam'ın Final Tanıtımı;

Kahraman Babam, final bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!