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        Kahramankazan Belediyesi'nden eğitime dijital destek

        Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, "Dijital Akademi" projesini hayata geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:43
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        Kahramankazan'da eğitime dijital destek
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        Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, "Dijital Akademi" projesini hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Dijital Akademi projesinin 21. yüzyıl teknoloji çağının gerekliliklerine uygun olarak tasarlandığı belirtilerek, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz dijital dershane imkanı sunduğu kaydedildi.

        Dijital akademi, yapay zeka destekli konu anlatımları, testler, etkinlikler, dijital kitaplar ve deneme sınavları ile öğrencilerin sınav hazırlık sürecine katkı sağlıyor.

        YKS ve LGS öğrencileri, bu platform üzerinden kaynaklara erişerek akademik çalışmalarını sürdürebiliyor. Öğrenciler, akademi.kahramankazan.bel.tr adresinden 7/24 kaynaklara erişebiliyor.

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