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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, son durum hakkında bilgi verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, son durum hakkında bilgi verdi...

Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahramanmaraş iki büyük depremin merkezi. Depremin olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı çalışma devam etti. Eşzamanlı olarak barınma ve beslenme hamdolsun kamu kurum, kuruluşları, STK, belediyeler süreç ilerledi. Şu anda 78 bin üzerinde çadır var. Şu ana kadar çadırların büyük kısmı karşılandı. Bireysel talepler var. Çadır konusunda şu anda önemli sorunumuz yok. Bireysel talepler var. Tamamına yakını AFAD tarafından karşılanıyor.

Sabah saat 08.00'de İçişleri Bakanımız buraya geldi, tüm kurum ve kuruluşlarımız buraya geldi ve arama kurtarma çalışmaları başladı. 11 ilimizde afet yaşandı. Burada arama kurtarma ekipleri canla başla gece gündüz demeden çalıştılar. Onların hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlıkla bu görevi yaptılar.

Afetin büyüklüğünü biliyoruz. Depremin ilk saatlerinde mahalli ekiplerle müdahale edildi, akabinde arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'a geldi. İlk saatlerde AFAD müdahale etti. Çadır konusunda çok büyük bir eksiklik yaşamadık. Şu anda 80 binin üzerinde çadır dağıtıldı. Hemşehrilerimizin bireysel talepleri var. Artçı şoklar yüzünden evleri zarar görmese de 'bahçemde çadır kurulsun' talepleri var. Yüzde 99 çadır talepleri karşılandı. Bu konuda sıkıntımız yok.

Kahramanmaraşımızda 20 binin üzerinde yıkık bina var. Çok büyük oranda tespitler yapıldı. 100 binin üzerine bağımsız bölüme tekabül ediyor. Depremde yıkılan binaların yüzde 99'u 1999 deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalar.

Bu konunun adli boyutu savcılıkta devam ediyor. Şu an yaralarımızı sarıyoruz, acıları telafi etmeye çalışıyoruz. Süreç devam ediyor, bu konuda daha fazla bir şey söylemem mümkün değil. Bu farklı bir süreç, savcılık, adliye burada sorunlar varsa hukuki süreç devam ediyor.

Bu hukuki ve adli süreçtir, kendi içinde ilerleyecektir. Bir sorumlusu varsa, adli ve siyasi boyutu varsa kamuoyu takdir edecektir.

Ben Kızılay'ın çadır sattığı konusuna şahit olmadım. Bilgi sahibi değilim. Böyle bir bilgi gelmedi bana.

Şu an biz depremin getirmiş olduğu yaraları sarıyoruz. Hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.

Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş, kendileri ifade ediyorlar. Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buraya geldiği ifade ediliyor, hangi alanda nasıl bir çalışma yaptığını bilmiyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASK bizim KASKİ'den malzeme istemiş. Zaten biz afetten etkilenmişiz.

Sadece KASKİ'den talepleri olduğunu biliyorum. Bizden 50 kalemde malzeme desteği talepleri olmuş. Zaten depremde belediyemizin altyapısı tahrip oldu, onlar da bizden malzeme desteği istemişler.

Kamu binalarından çok nadir yıkıldığını biliyorum. Yüzde 1'lik bile oran olmadığını biliyorum. Kesin bilgi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzde var.

Şu an hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma sonuçlandı. Hafriyatlar kaldırılıyor yoğun şekilde. Çadırkentler oluştu, hızlı şekilde konteyner kentler oluşuyor. Elektriğimiz, gazımız yüksek oranlarda veriliyor. Düzenli ekmek çıkıyor. En az 500 noktada sıcak yemek çıkıyor. Hızlı bir şekilde kalıcı konut çalışmalarını bakanlığımız devam ettiriyor. Yıkılması gereken binaların süreci başladı. Süreç sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

İstanbul'da da deprem beklentisi var, farklı yerlerde de var. Deprem öncesinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Kahramanmaraşımız pilot bölgeydi. Yapılması gereken büyük oranda yapıldı ama iki büyük deprem şu ana kadar bilim adamlarının ifade ettiğine göre karada görülmüş en büyük deprem. Afetin boyutlarını düşündüğünüzde yapılacak sınırlı şeylerin olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bakmak lazım.

Bilim adamları karanın gördüğü en büyük deprem olarak ifade ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyordu. Bu konuda hem merkezi idaremiz hem belediyemiz ciddi manada dönüşüm alanları oluşturuldu.

Türkiye'de birçok yerde deprem oldu. Şu anda riskli yerler var. 99 depreminden sonra binalarımızda sıkıntı olmadı. Yüzde 1'lik oran. O günkü imar hukukuna göre yapılan binalarda hasar oldu. Yapı stoğunda iyileşme olduğu zaten görülüyor.

Şu ana kadar bana gelen kayıp çocuk ihbarı yok. Emniyetimize, savcılığa gelmiş olabilir.

Şu anda kırsalda jandarmamız, AFAD yetkililerimiz, merkezde de aynı şekilde, şu anda ulaşamadığımız hiçbir yer yok.

Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanına cenazelerimiz nakledildi. Dini hizmetler yerine getirildi. Defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda herhangi eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi. Bu süreçte sayın savcılarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Depremin getirdiği sonuç olarak temizlik hizmetleri yoğun ihtiyaç hissedilmişti. 600 üzerinde personelimiz ve 300 kardeş belediyelerimizden gelen personelle hamdolsun bu sorunu çözdük.

Bize gelen, derdimizi paylaşan, acımızı paylaşan, destek veren hiç kimseyi ayırmayız. Partisine veya başka bir şeyine bakmıyoruz. Hamdolsun Türkiye'nin her yanında Kahramanmaraş'a destek sunuyorlar. Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim.

Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük.

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