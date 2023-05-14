Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 85.10 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 74.9 oldu.
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 320.800 oyla yüzde 70.70 - Kemal Kılıçdaroğlu: 105.625 oyla yüzde 23.28 - Sinan Oğan: 25.336 oyla yüzde 5.58 - Muharrem İnce: 2.007 oyla yüzde 0.44 oy aldı.
Kahramanmaraş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 105.625 oyla yüzde 23.28
Sinan Oğan: 25.336 oyla yüzde 5.58
Muharrem İnce: 2.007 oyla yüzde 0.44
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.60 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:12 itibarıyla yüzde 69.6 oranında açıldı.
2023 Kahramanmaraş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 291.348 oyla yüzde 69.76 - Millet İttifakı: 100.227 oyla yüzde 24 - Ata İttifakı: 7.890 oyla yüzde 1.89 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.455 oyla yüzde 1.31 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 659 oyla yüzde 0.16
aldı.
Saat 21:12 itibarıyla 2023 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 291.348 oyla yüzde 69.76
Millet İttifakı: 100.227 oyla yüzde 24
Ata İttifakı: 7.890 oyla yüzde 1.89
Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.455 oyla yüzde 1.31
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 659 oyla yüzde 0.16
AK Parti: 194.329 oyla yüzde 46.53
CHP: 69.933 oyla yüzde 16.75
MHP: 68.716 oyla yüzde 16.45
İYİ Parti: 30.294 oyla yüzde 7.25
YENİDEN REFAH: 21.666 oyla yüzde 5.19
ZP: 6.875 oyla yüzde 1.65
BBP: 6.637 oyla yüzde 1.59
YEŞİL SOL: 5.455 oyla yüzde 1.31
MEMLEKET: 2.681 oyla yüzde 0.64
AP: 1.015 oyla yüzde 0.24
MİLLİYOL: 791 oyla yüzde 0.19
ANAP: 586 oyla yüzde 0.14
GENÇ: 415 oyla yüzde 0.10
HAKPAR: 378 oyla yüzde 0.09
TKP: 364 oyla yüzde 0.09
MP: 295 oyla yüzde 0.07
HKP: 266 oyla yüzde 0.06
SOL PARTI: 197 oyla yüzde 0.05
GBP: 191 oyla yüzde 0.05
YP: 105 oyla yüzde 0.03
TKH: 98 oyla yüzde 0.02
TİP: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
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