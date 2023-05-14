Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 85.10 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 74.9 oldu. Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 320.800 oyla yüzde 70.70 - Kemal Kılıçdaroğlu: 105.625 oyla yüzde 23.28 - Sinan Oğan: 25.336 oyla yüzde 5.58 - Muharrem İnce: 2.007 oyla yüzde 0.44 oy aldı.



Kahramanmaraş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.60 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:12 itibarıyla yüzde 69.6 oranında açıldı. 2023 Kahramanmaraş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 291.348 oyla yüzde 69.76 - Millet İttifakı: 100.227 oyla yüzde 24 - Ata İttifakı: 7.890 oyla yüzde 1.89 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 5.455 oyla yüzde 1.31 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 659 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:12 itibarıyla 2023 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

