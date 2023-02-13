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Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi 

DHA

Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi 


Ersan SAN / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi. 
Türkiye´nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş Elbistan´daki yıkım havadan görüntülendi. İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.  DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
2023-02-13 09:14:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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