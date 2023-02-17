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Depremde yıkılan, 1 gün sonra da yangın çıkan evin enkazı kaldırıldı; anne ve kızı bulunamadı

DHA

Depremde yıkılan, 1 gün sonra da yangın çıkan evin enkazı kaldırıldı; anne ve kızı bulunamadı


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi´nde İsi Karaca (69) ile kızı Songül Karaca (29) depremde yıkılan tek katlı müstakil evlerinin enkazında kaldı. Bir gün sonra yangın çıkan evin enkazı tamamen kaldırıldı ancak anne ve kızına ulaşılamadı. Deprem sırasında odadaki sobanın yandığını ve evlerinde 20 torba kömür bulunduğunu belirten İsi Karaca'nın eşi emekli köy korucusu Ali Karaca (67), "Depremden bir gün sonra evde yangın çıktı. Evin altında 20 torba kömür vardı. Ev yandı ama kömür yandı mı, bilmiyorum. Ben onların yandığını düşünüyorum" dedi.
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi´nde çok sayıda ev yıkıldı, 65 kişi hayatını kaybetti. Mahallede yaşayan İsi Karaca ile kızı Songül Karaca da ikinci depremde yıkılan müstakil evlerinin enkazında kaldı. Depremden bir gün sonra da evde yangın çıktı.
Depremin 12'nci gününde evin enkazını tamamen kaldıran ekipler, anne ile kızına ulaşamadı. İsi Karaca'nın eşi emekli köy korucusu Ali Karaca, "İlk deprem olunca kalktık. Depremin devam etmediğini görünce çayımızı demledik. Dışarıdan yakacak odun getirdim. Öğlen mahalleliden haber almak için dışarıya çıktım. O sırada yeniden deprem oldu. Tekrar eve geldiğimde evimin yıkıldığını gördüm. Evde eşim ve kızım vardı. Henüz onlara ulaşamadım. Evin içinde öldüler mi, bilmiyorum. Ses yok. Depremden bir gün sonra evde yangın çıktı. Evin altında 20 torba kömür vardı. Ev yandı ama kömür yandı mı, bilmiyorum. Enkazdan kömür çıkmadı" diye konuştu.
'BEN ONLARIN YANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
İş makinelerinin çalıştığını belirten Karaca, "İş makineleri evimin enkazında çalışmalar yaptı. Bu alanı temizlediler. Ama bir şey çıkmadı. Enkazdan kömür ve yatak çıkmadı. Kızımın yatağının demiri bulundu. Ben onların yandığını düşünüyorum. Arama-kurtarma köpeği de geldi ama bir şey bulamadı. Çalışmalar devam ediyor. Yetkililer geldi. Onlardan da Allah razı olsun. Vali, 'gerekirse enkazın toprağını eleyip onları çıkarıp seni rahatlatacağız' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim' dedim ve gittiler. Şu an eşime ve kızıma ulaşmayı bekliyorum. Her şeyi unuttum. Onların bir parçasını bekliyorum. Arada kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gidecek yerimiz ve yurdumuz yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Nurhak Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-17 09:35:32

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