CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi. Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.
Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Nurhak Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-11 09:37:59
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