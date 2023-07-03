Kayıp Alzheimer hastası, 2 gün sonra jandarma tarafından bulundu

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Ömer KOÇ/ KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 2 gündür kayıp plan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç (85), jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Büyüksır Mahallesi´nde yaşayan Hasan Bilgiç, cumartesi günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan Bilgiç'i aramaya çıkan yakınları, Bilgiç´i bulamayınca 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye yaklaşık 60 kişilik jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın iz sürme köpekleri ve dron ile 2 gün süren arama çalışmaları sonunda Hasan Bilgiç, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kovukçınar mevkisindeki dere yatağında bulundu. Bilgiç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-03 16:17:51



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