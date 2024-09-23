Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Seçil G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Seçil G. (23), kendisine içki almayan çoban Nail Y.’yi (45) sopayla dövdü, kız kardeşi M.G. (17) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y.’nin şikayeti üzerine kız kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.’nin yanına giderek Akifiye Mahallesi’ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.’yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.’nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y., “Allah’ını seversen vurma” derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı. Seçil G. bu sırada kardeşine, “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” dediği görüldü. M.G. ise “Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur” diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.’ye vurmaya da devam etti.

        İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından Nail Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Seçil G. ve kız kardeşi M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Nail Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesinde kız kardeşlerin yanına gelerek Akifiye Mahallesi’nden içki almalarını istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövdüklerini söyledi.

        Seçil G. ve kız kardeşi M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta, keçi otlatan çoban yıldırım çarpması sonucu öldü
        Kahramanmaraş'ta, keçi otlatan çoban yıldırım çarpması sonucu öldü
        Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü
        Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza
        Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza
        13. Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası, 5 Ekim'de yapılacak
        13. Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası, 5 Ekim'de yapılacak
        Kahramanmaraş'ta TEKNOFEST'in İnsansız Hava Aracı Yarışları devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta TEKNOFEST'in İnsansız Hava Aracı Yarışları devam ediyor