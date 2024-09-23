Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Seçil G. (23), kendisine içki almayan çoban Nail Y.’yi (45) sopayla dövdü, kız kardeşi M.G. (17) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y.’nin şikayeti üzerine kız kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.’nin yanına giderek Akifiye Mahallesi’ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.’yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.’nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y., “Allah’ını seversen vurma” derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı. Seçil G. bu sırada kardeşine, “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” dediği görüldü. M.G. ise “Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur” diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.’ye vurmaya da devam etti.